Prioriza Mara Lezama seguridad patrimonial de las familias con recuperación de vehículos

Durante la entrega a sus propietarios de 5 autos, 15 motocicletas y 2 mototaxis recuperados, tras ser sustraídos en diversas partes de la ciudad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa hizo un llamado a la población a evitar realizar compras de automóviles a particulares a través de plataformas digitales, debido a que la gran mayoría se trata de fraudes.

La titular del Ejecutivo estatal, en territorio y cercana a la gente, entregó dichas unidades, un chip geoposicionador (GPS) y la condonación de arrastre a las y los legítimos propietarios, quienes al dejar sus vehículos estacionados fueron víctimas de un ilícito.

Mara Lezama explicó que gracias al monitoreo permanente 24/7 del C5, a través de cámaras de videovigilancia, se logró ubicar un automóvil que había sido sustraído con violencia en la Supermanzana 107, en Paraíso Maya. La afectada denunció de manera inmediata los hechos al teléfono de emergencia 911 y horas después se concretó la recuperación de la unidad.

La Gobernadora recalcó la importancia de denunciar al 911 y ante la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables y evitar este flagelo que afecta la economía de quienes lo padecen.

La gobernadora Mara Lezama, acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, y del Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, destacó que este gobierno diferente, cercano a la gente y de trabajo en territorio, como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, prioriza el bienestar social, la seguridad y la reconstrucción de la paz.