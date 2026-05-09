Coahuila refuerza acciones sanitarias para prevenir el gusano barrenador del ganado

Autoridades de realizaron una reunión informativa en el ejido Agua Nueva, en el municipio de , con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención y control del gusano barrenador del ganado, una plaga que representa riesgo para animales y seres humanos.

En el encuentro participaron productores ganaderos, comisariados ejidales, jueces auxiliares y autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes analizaron las estrategias que actualmente se implementan para evitar la propagación de esta enfermedad en la región.

También asistió personal del (SENASICA) y de la (CPA), organismos encargados de coordinar acciones sanitarias y de vigilancia epidemiológica.

Durante la reunión, especialistas explicaron a los asistentes el ciclo biológico de la mosca Cochliomyia hominivorax, responsable de transmitir el gusano barrenador. Detallaron que este insecto pasa por diferentes etapas como huevo, larva, pupa y mosca adulta.

Las autoridades advirtieron que esta plaga puede afectar a todos los animales de sangre caliente, incluyendo ganado bovino, ovino, caprino y también a las personas, por lo que insistieron en la importancia de reforzar la prevención en las zonas rurales.

Entre las acciones implementadas para controlar la presencia del gusano barrenador se encuentra la aplicación de medicamentos preventivos en animales considerados vulnerables a infestaciones.

Además, se realizan barridos sanitarios en zonas de riesgo para detectar posibles casos y actuar de manera inmediata antes de que la plaga se expanda a otras comunidades.

Otra de las medidas anunciadas fue la entrega de kits especiales para toma de muestras, así como medicamentos y formatos para reportar casos sospechosos ante las autoridades sanitarias.

Los especialistas señalaron que estas herramientas permitirán a productores y autoridades actuar con mayor rapidez ante cualquier señal de infestación en animales.

Asimismo, se informó sobre la aplicación estratégica de tratamientos preventivos y la planeación de nuevas jornadas sanitarias en áreas consideradas prioritarias por el nivel de riesgo.

Como parte del control biológico, también se mantiene la liberación de moscas estériles y trabajos de aspersión, acciones que ayudan a disminuir la reproducción de la plaga y evitar su propagación.

Las autoridades destacaron que la vigilancia epidemiológica será reforzada en distintas regiones de Coahuila para detectar de manera oportuna posibles brotes y mantener protegida la actividad ganadera.

Finalmente, hicieron un llamado a productores y habitantes de comunidades rurales para reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, ya que la coordinación entre ciudadanía y gobierno es clave para proteger la sanidad animal y evitar afectaciones económicas al sector ganadero del estado.