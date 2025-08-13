Primer tráiler ‘Marty Supreme’: Timothée Chalamet y Tyler, The Creator se unen para la nueva película de Josh Safdie

Película 'Marty Supreme' Especial

Josh Safdie —reconocido por Uncut Gems y Good Time— regresa con Marty Supreme, su primer largometraje en solitario desde 2008. La historia, una comedia dramática deportiva ambientada en la década de 1950, está libremente inspirada en la vida del legendario jugador de ping-pong Marty Reisman.

Chalamet interpreta a Marty Mauser, un carismático y ambicioso jugador que lucha por alcanzar reconocimiento en un deporte subvalorado. Para la filmación, se entrenó durante meses con excampeones Diego Schaaf y Wei Wang, realizó algunas escenas de riesgo —incluyendo llevar gafas rectificadas sobre lentes de contacto para alterar su mirada— y trabajó con el renombrado director de fotografía Darius Khondji, quien grabó la película en 35 mm.

Elenco

La película cuenta con un plantel ecléctico, ya que veremos a una Gwyneth Paltrow, en su primer papel dramático importante desde Avengers: Endgame, encarna a una estrella de cine involucrada sentimentalmente con Marty. Aunque hay escenas íntimas con Chalamet, ella decidió trabajar sin coordinador de intimidad para mantener naturalidad, y destacó su profesionalismo,

Asimismo, Tyler, The Creator —acreditado como Tyler Okonma— participa en su primer gran papel cinematográfico fuera de sus propias producciones, lo cual supone un giro inesperado y llamativo. Por si fuera poco, otros rostros notables incluyen a Odessa A’Zion, Kevin O’Leary (famoso por Shark Tank), Fran Drescher y el cineasta Abel Ferrara.

Escena de 'Marty Supreme' Especial

Estética retro y producción ambiciosa

Filmada entre Nueva York y Japón entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, Marty Supreme emplea estética vintage fiel a los años 50 gracias al diseño de Jack Fisk y la cinematografía de Khondji. Con un presupuesto estimado en 70 millones de dólares, se posiciona como la producción más costosa hasta ahora de A24.

El tráiler oficial, liberado este 13 de agosto de 2025, combina drama, humor y una narrativa visual que subraya las ansias de grandeza de Marty. La banda sonora contará con música original del colaborador habitual Daniel Lopatin. El estreno está previsto para el 25 de diciembre de 2025, una fecha ideal para captar la atención durante la temporada alta