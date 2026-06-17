Murió Daveigh Chase a los 35 años, la voz original de Lilo en Lilo & Stitch

¿De qué murió Daveigh Chase? Revelan causa de muerte de la actriz de Lilo & Stitch.

De acuerdo con información difundida por TMZ, la actriz estadounidense Daveigh Chase falleció el pasado martes a los 35 años a causa de complicaciones derivadas de una meningitis y una infección en la sangre, las cuales le provocaron un choque séptico.

🕊️ Exclusive: Daveigh Chase, star of "The Ring" and "Lilo & Stitch," has died at 35.



What we know: https://t.co/SVsUH8bxD2 pic.twitter.com/RgjtfW2LdT — TMZ (@TMZ) June 17, 2026

La información compartida por su novio, Roy Hernandez, señala que Daveigh permanecía hospitalizada desde principios de mes debido a un cuadro de desnutrición.

El legado de Daveigh Chase

Reconocida por su trabajo en la actuación de voz, Daveigh Chase dejó una huella importante en la industria del entretenimiento. Su legado permanece especialmente por haber dado voz a Lilo en la exitosa película de Disney Lilo & Stitch (2002), así como en la serie de televisión derivada de la cinta. También interpretó a Chihiro Ogino en la versión en inglés de El viaje de Chihiro, una de las películas animadas más aclamadas de todos los tiempos.

En el mundo del terror cinematógrafo también deja un legado a través de su papel como Samara Morgan, la principal antagonista de The Ring (La llamada), estrenada en 2002, papel por el que ganó un premio MTV Movie Award como Mejor Villana.

Entre otros trabajos destacados de su carrera se encuentran Donnie Darko, Beethoven’s 5th y Sabrina, la bruja adolescente, títulos que le permitieron construir una trayectoria diversa en cine y televisión.

Actualmente, su familia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos médicos y funerarios derivados de su fallecimiento.