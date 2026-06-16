Solo Las Más 2: horario, cómo y dónde ver en vivo el primer capítulo del reality de La Más Draga

Sólo Las Más 2 Sólo Las Más 2: horario, cómo y dónde ver en vivo el primer capítulo del reality de La Más Draga (Instagram: @lamasdraga)

¡Detente jochis!

Hoy es el gran estreno de Solo Las Más 2, la nueva edición del exitoso spin-off de La Más Draga, considerado uno de los realities de drag queens más populares de habla hispana. Aquí conocerás los detalles de dónde y a qué hora ver el primer capítulo de esta entrega.

Luego del éxito de su primera temporada estrenada en el año 2024, el programa regresa para una segunda entrega que reunirá a algunas de las concursantes más recordadas del universo de La Más Draga, quienes buscarán conquistar nuevamente al público y demostrar la evolución de su arte sobre el escenario.

¿Dónde ver Solo Las Más 2?

Tal como ocurrió con las temporadas anteriores de la franquicia, será transmitida de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de La Más Draga.

La plataforma se ha convertido en el hogar de la competencia desde sus inicios, permitiendo que seguidores de México y otros países puedan disfrutar cada episodio sin costo.

¿A qué hora empieza la transmisión de los capítulos de Solo Las Más 2?

El primer capítulo de Sólo Las Más 2 se transmitirá a las 09:00 p.m., totalmente gratis, a través del canal oficial de YouTube de La más draga.

Esta noche de estreno estará bajo la conducción de la gran estrella de televisión Galilea Montijo.

¿Qué feminosas regresarán para llevarse la corona de Solo Las Más 2?

El cast completo está aquí con la participación de las 9 feminosas que regresan para llevarse a casa la corona de Sólo Las Más y el gran premio de 1 millón de pesos:

Peke Balderas

Regina Bronx

Miss Raga Diamante

Hidden Mistake

La Kyliezz

Deseos Fab

Juana Guadalupe

Lupita Kush

Mista Boo

¿De qué trata el programa de Solo Las Más?

Este formato busca dar una revancha a las dragas que no pudieron ganar en sus ediciones anteriores.

Las competidoras regresan con más madurez artística para enfrentar desafíos de pasarela, actuación y diseño, con la mira puesta en llevarse la victoria definitiva.