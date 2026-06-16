Los Premios Grammy son criticados tras anunciar nuevas categorías: “el miedo que le tienen a Bad Bunny y BTS”

Nuevas categorías en los Premios Grammy Lo que pretendía ser una estrategia de inclusión, fue señalada como acto “xenofóbico y racista”.

Este martes 16 de junio se dio a conocer que los Premios Grammy han creado cinco nuevas categorías que serán añadidas a la ceremonia a partir de la edición de 2027, entre las que destacan Mejor Interpretación de Música Pop Asiática y Mejor Canción Latina, además de incluir Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B y Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional.

La adición de estas clasificaciones tienen por objetivo reflejar la “amplitud de la música actual y la diversidad de géneros”, según lo señaló Harvey Mason Jr., director ejecutivo de los Grammy.

Sin embargo, lo que pudo ser una fiesta de celebración en la industria del K-Pop, J-Pop y C-Pop, se convirtió en un fuerte señalamiento a la organización de música través de redes sociales, ya que seguidores y seguidoras de la música asiática calificaron la nueva categoría como una estrategia “xenofóbica y racista”, al segregar artistas de Asia (e incluso a la música latina) de los “premios grandes” de la prestigiosa ceremonia.

¿Cuáles son las nuevas categorías creadas por los Grammy para 2027?

Los Premios Grammy son el reconocimiento más prestigiado de la industria musical a nivel internacional, por lo que la organización reveló que creará cinco nuevas categorías para reflejar la expansión de géneros en la música moderna, buscando reconocer el talento multicultural de técnicas y artistas.

De acuerdo con Harvey Mason Jr., director ejecutivo de los premios, el 2027 promete ser “un año increíble para los Grammy”, ya que reflejará el crecimiento extraordinario que la música ha tenido en los últimos años con la adición de nuevas categorías.

“Los cambios propuestos por los miembros de nuestra Academia de la Grabación reflejan la amplitud de la industria musical actual y la diversidad de géneros, técnicas y creadores que la conforman”, Mason Jr. afirmó sentirse entusiasmado de ver las actualizaciones materializadas para el próximo año.

Con el objetivo de celebrar a los y las profesionales de la música en géneros diversos y técnicas innovadoras a nivel global, la Academia de Grabación anunció las siguientes cinco categorías que se añadirán a la ceremonia de 2027; éstas son:

Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional.

Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B.

Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional .

. Mejor Canción Latina.

Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

Acusan a los Premios Grammy de “segregar” artistas de Asia y Latinoamérica al crear nuevas categorías

No obstante, la noticia no fue bien recibida en redes sociales, donde seguidores y seguidoras tanto de la música latina como de la música asiática, se pronunciaron en contra de las nuevas categorías al considerarlas una estrategia de “segregación” de artistas y géneros extranjeros a Estados Unidos o, principalmente, al idioma inglés.

A pesar de que los Grammy no son formalmente internacionales, a lo largo de su historia ha brindado nominaciones y galardones a artistas de escala mundial. Sin embargo, internautas señalaron como ejemplo que la organización nunca ha incluido categorías para música británica en años anteriores, por lo que resaltaron que la creación específica de clasificaciones para artistas de Latinoamérica y Asia les “aísla” de los premios importantes por no contar con el inglés como idioma principal en sus creaciones.

el miedo que le tienen a bts y a bad bunny que ya se aseguran de no darle las categorias principales, aunque se las merezcan, para dárselos a sus artistas yankes https://t.co/Nyz1CuBkxC — cam (@ultmntx) June 16, 2026

A pesar de que se destacó la hazaña de Bad Bunny en los Grammy 2026 al llevarse premios grandes como Mejor Álbum del Año y Mejor Canción del Año, pese a haber arrasado con los Latin Grammy en la misma edición, el público fanático del puertorriqueño admitió sentir preocupación de que el cantautor sea “olvidado” en galardones importantes más adelante, así como otros y otras artistas de Latinoamérica.

Un caso similar fue expuesto por Tyler, The Creator —aclamado rapero y productor musical— en 2020 tras ganar el premio a Mejor Álbum de Rap. Ante la prensa, Tyler criticó a los Grammy de encasillar sistemáticamente a artistas negros en categorías urbanas o de rap, una práctica que “margina” el trabajo de los artistas cuando logran realizar un proyecto que abarca múltiples géneros musicales.

Esta crítica fue retomada este martes por seguidores y seguidoras de la música asiática, quienes acusan a los Grammy de restringir los logros de grupos y artistas de Asia al “segregarlos” en una categoría única, en lugar de considerarlos para los premios más prestigiados de la ceremonia.

"¿Notaste cómo los Grammys anunciaron esta nueva categoría después de ver a ARIRANG romper récords importantes que ni siquiera los artistas occidentales más grandes pudieron romper este año? Sí, esto es racismo descarado", twitteó una cuenta ARMY, destacando el rotundo éxito del último álbum de BTS.

El señalamiento se convirtió rápidamente en una conversación sobre el “miedo” de los Grammy hacia artistas de habla no inglesa o creadores de música urbana que han roto los récords que la industria occidental “estéticamente blanca” no logra romper.