¿Habrá campanas de boda pronto? Alcalde de Nueva York da una pista sobre el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce ¿Habrá campanas de boda? Alcalde de Nueva York hace inesperada mención sobre Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram: @taylorswift)

Los rumores sobre una posible boda entre Taylor Swift y Travis Kelce volvieron a tomar fuerza luego de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hiciera una inesperada mención al tema durante una conferencia relacionada con los preparativos de la ciudad para el Mundial de 2026.

Mientras hablaba sobre los eventos que atraerán visitantes a la Gran Manzana durante los próximos meses, el alcalde de Nueva York, Zohan Mamdani, mencionó por error la boda de la cantante y el jugador de la NFL, comentario que rápidamente llamó la atención de los medios y de los seguidores de la pareja.

Un pequeño error que no pasó desapercibido para los Swifties

La mención surgió cuando el alcalde enumeraba las actividades del 4 de julio, la final de la NBA, y dio la pequeña pista de la boda de Taylor Swift, todo esto con relación a lo que podrían coincidir con el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Aunque no ofreció detalles específicos ni confirmó información relacionada con la pareja, sus palabras fueron suficientes para alimentar las especulaciones sobre una posible boda entre Swift y Kelce.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha anunciado públicamente planes de boda, solo han confirmado estar comprometidos.

Una de las parejas más seguidas del momento: Taylor Swift y Travis Kelce

Desde que hicieron pública su relación, Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido en una de las parejas más virales del entretenimiento y el deporte.

La cantante ha sido vista en distintos partidos de los Kansas City Chiefs apoyando al ala cerrada, mientras que Kelce ha acompañado a la artista en diversos eventos y presentaciones alrededor del mundo.

La popularidad de ambos ha provocado que cualquier aparición pública, declaración o gesto relacionado con su relación genere un enorme interés entre sus seguidores.

¿Habrá boda pronto entre la cantante y el jugador de fútbol americano?

Por ahora, la posibilidad de una boda sigue siendo objeto de especulación. Las declaraciones del alcalde de Nueva York no estuvieron acompañadas de pruebas suficientes para confirmar la boda.

Sin embargo, el comentario fue suficiente para reavivar las conversaciones sobre el futuro de la pareja y sobre la posibilidad de que una de las bodas más esperadas del entretenimiento pueda celebrarse próximamente este año.

Mientras tanto, los seguidores de Taylor Swift y Travis Kelce permanecen atentos a cualquier anuncio oficial que confirme o descarte los rumores que han vuelto a surgir tras las palabras del alcalde neoyorquino.