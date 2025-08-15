“Mirreyes contra Godínez: Las Vegas” apuesta todo en la tercera entrega de la saga

Mirreyes contra Godínez: Las Vegas

La nueva entrega comenzó su rodaje en septiembre pasado en la Ciudad de México y ahora se encuentra filmando en locaciones emblemáticas de la “Sin City”. La historia sigue a Genaro, interpretado por Daniel Tovar, un empleado ejemplar que planea proponerle matrimonio a su novia Mich (Regina Blandón) con la ayuda de sus compañeros.

Pero el plan perfecto se derrumba cuando, en un giro inesperado, Genaro descubre la muerte de uno de sus socios. El futuro de la empresa pende de un hilo, y la única forma de salvarla será viajar a Las Vegas para negociar un contrato con el heredero del fallecido antes de que la compañía se vaya a la quiebra.

El director y el equipo de producción han llevado a los personajes a escenarios icónicos del cine internacional, incluyendo locaciones que han aparecido en películas como Rain Man y ¿Qué pasó ayer?. Uno de los actores compartió: “Estar filmando en el Caesars Palace es impresionante… estábamos conscientes de la historia del lugar”, destacando la magnitud de la experiencia de grabar en un sitio tan cargado de simbolismo cinematográfico.

Escenas rodadas en el epicentro del entretenimiento

Las calles, hoteles y casinos de Las Vegas no solo son telón de fondo, sino parte activa de la narrativa. Desde fiestas privadas en suites de lujo hasta tensas negociaciones en mesas de blackjack, la ciudad se convierte en un personaje más de la historia, amplificando tanto la comedia como la tensión dramática.

En esta ocasión, la saga se expande más allá de la oficina y las reuniones corporativas. La trama juega con la dualidad entre el glamour de los mirreyes y la disciplina meticulosa de los godínez, poniendo a prueba sus habilidades para adaptarse a un entorno donde el azar, las apariencias y las tentaciones pueden cambiarlo todo en un instante.

La filmación en locaciones reales —incluyendo el Strip de Las Vegas y el legendario Caesars Palace— muestra escenas de alto impacto visual. El uso de estos escenarios busca reforzar la autenticidad de la historia y al mismo tiempo rendir homenaje a la ciudad como capital del espectáculo.

Mirreyes y Godínez… más allá del escritorio

El elenco principal regresa con fuerza: Regina Blandón como Mich, Daniel Tovar como Genaro, Diana Bovio en el papel de Nancy y Michelle Rodríguez como Goyita. Junto a ellos, otros personajes conocidos y nuevas incorporaciones enfrentarán retos que van más allá de las juntas corporativas: apuestas descontroladas, fiestas interminables, alianzas inesperadas y dilemas amorosos que podrían cambiar el rumbo de sus vidas.

“Mirreyes contra Godínez: Las Vegas” combina romance, comedia absurda y tensión empresarial en un formato que mantiene el espíritu original, pero lo lleva a nuevos horizontes. El guion apuesta por momentos de humor físico, diálogos ingeniosos y situaciones al límite que exploran cómo las diferencias de clase y estilo de vida chocan —y a veces se complementan— en un escenario tan excéntrico como Las Vegas.

Los fanáticos de la saga pueden esperar una historia más ambiciosa, visualmente más atractiva y con un ritmo que no da respiro. La producción no solo busca entretener, sino también reflejar con ironía y picardía el ingenio mexicano para enfrentar las crisis, incluso cuando estas ocurren a miles de kilómetros de casa.

Las apuestas están sobre la mesa, y todo indica que este viaje a Las Vegas podría convertirse en la jugada más arriesgada —y divertida— de Mirreyes y Godínez hasta ahora. Ya puedes disfrutarla en cines.