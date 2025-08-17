Concierto de Shakira hoy en Chihuahua: El posible setlist y las recomendaciones generales para este 17 de agosto

La ciudad de Chihuahua está lista para recibir a la cantante Shakira en el Estadio Olímpico Universitario José Reyes Baeza de la UACH, con el apoyo y organización de GNP Seguros y Banamex. La cuenta regresiva ha comenzado.
Y para todos aquellos fans que se están alistando para uno de los conciertos más esperados de este mes, aquí les dejamos algunas recomendaciones generales y el posible setlist que interpretará la colombiana como parte del Las mujeres ya no lloran World Tour.
Posible setlist para el concierto de Shakira
Acorde a las presentaciones que ha tenido en México, Shakira podría volver a replicar el setlist que presentó el mes de marzo. Por lo que las canciones para hoy en Chihuahua podrían ser las siguientes:
- La fuerte
- GIRL LIKE ME(Black Eyed Peas cover)
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Te felicito
- TQG
- Don’t Bother
- Wolf Children
- Acróstico
- Mermaid
- Copa vacía / La bicicleta / La tortura
- Nunca mienten
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Addicted to You / Loca
- Soltera
- Ciega, sordomuda / El Jefe
- Cómo, dónde y cuándo
- Diamond Tear
- Última
- The Sorceress
- Ojos así
- ¿Dónde estás corazón?, Vuelve, and Estoy aquí
- Pies descalzos
- Antología
- Poem to a Horse
- Te aviso, te anuncio
- Braids (interludio)
- Suerte
- Waka Waka (Esto es África)
- Encore:
- Los 10 mandamientos de las Lobas(video de interlidio)
- Isabell The Wolf (Video de interludio)
- Loba
- BZRP Music Sessions #53
¿Con qué objetos puedes pasar y con cuáles no?
De acuerdo con el comunicado oficial de los organizadores, estos son los objetos permitidos y no permitidos para acceder al concierto de Shakira hoy 17 de agosto.
¿Aún hay boletos para el concierto de Shakira?
Sí, aún hay boletos para el concierto de Las mujeres ya no lloran Worl Tour de Shakira y los podrás adquirir a través del sistema e-ticket.
¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Shakira?
Los boletos oficiales para el concierto de Shakira son los siguientes:
GNP A IZQUIERDA ADULTO $3,710.00GNP A DERECHA ADULTO $3,710.00GENERAL B ADULTO $1,970.00GRADA OESTE ADULTO $2,840.00GRADA ESTE ADULTO $2,840.00CABECERA OESTE ADULTO $1,600.00CABECERA ESTE ADULTO $1,600.00GRADA OESTE. ADULTO $1,600.00GRADA ESTE. ADULTO $1,600.00