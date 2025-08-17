Escenario

Shakira llega este 17 de agosto al Estadio Olímpico Universitario José Reyes Baeza de la UACH y este es el posible setlist es todo lo que tienes que saber para disfrutar de tu experiencia durante el concierto

Concierto de Shakira hoy en Chihuahua: El posible setlist y las recomendaciones generales para este 17 de agosto

Por Fernando Huacuz
Shakira durante su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”
Shakira durante su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour"

La ciudad de Chihuahua está lista para recibir a la cantante Shakira en el Estadio Olímpico Universitario José Reyes Baeza de la UACH, con el apoyo y organización de GNP Seguros y Banamex. La cuenta regresiva ha comenzado.

Y para todos aquellos fans que se están alistando para uno de los conciertos más esperados de este mes, aquí les dejamos algunas recomendaciones generales y el posible setlist que interpretará la colombiana como parte del Las mujeres ya no lloran World Tour.

Posible setlist para el concierto de Shakira

Acorde a las presentaciones que ha tenido en México, Shakira podría volver a replicar el setlist que presentó el mes de marzo. Por lo que las canciones para hoy en Chihuahua podrían ser las siguientes:

  1. La fuerte
  2. GIRL LIKE ME(Black Eyed Peas cover)
  3. Las de la intuición / Estoy aquí
  4. Empire / Inevitable
  5. Te felicito
  6. TQG
  7. Don’t Bother
  8. Wolf Children
  9. Acróstico
  10. Mermaid
  11. Copa vacía / La bicicleta / La tortura
  12. Nunca mienten
  13. Hips Don’t Lie
  14. Chantaje
  15. Monotonía
  16. Addicted to You / Loca
  17. Soltera
  18. Ciega, sordomuda / El Jefe
  19. Cómo, dónde y cuándo
  20. Diamond Tear
  21. Última
  22. The Sorceress
  23. Ojos así
  24. ¿Dónde estás corazón?, Vuelve, and Estoy aquí
  25. Pies descalzos
  26. Antología
  27. Poem to a Horse
  28. Te aviso, te anuncio
  29. Braids (interludio)
  30. Suerte
  31. Waka Waka (Esto es África)
  32. Encore:
  33. Los 10 mandamientos de las Lobas(video de interlidio)
  34. Isabell The Wolf (Video de interludio)
  35. Loba
  36. BZRP Music Sessions #53

¿Con qué objetos puedes pasar y con cuáles no?

De acuerdo con el comunicado oficial de los organizadores, estos son los objetos permitidos y no permitidos para acceder al concierto de Shakira hoy 17 de agosto.

Objetos permitidos y no paermitidos para el concierto de Shakira en Chihuahua
Objetos permitidos y no paermitidos para el concierto de Shakira en Chihuahua

¿Aún hay boletos para el concierto de Shakira?

Sí, aún hay boletos para el concierto de Las mujeres ya no lloran Worl Tour de Shakira y los podrás adquirir a través del sistema e-ticket.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Shakira?

Los boletos oficiales para el concierto de Shakira son los siguientes:

GNP A IZQUIERDA ADULTO $3,710.00GNP A DERECHA ADULTO $3,710.00GENERAL B ADULTO $1,970.00GRADA OESTE ADULTO $2,840.00GRADA ESTE ADULTO $2,840.00CABECERA OESTE ADULTO $1,600.00CABECERA ESTE ADULTO $1,600.00GRADA OESTE. ADULTO $1,600.00GRADA ESTE. ADULTO $1,600.00

