Concierto de Shakira hoy en Chihuahua: El posible setlist y las recomendaciones generales para este 17 de agosto

Shakira durante su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” Especial

La ciudad de Chihuahua está lista para recibir a la cantante Shakira en el Estadio Olímpico Universitario José Reyes Baeza de la UACH, con el apoyo y organización de GNP Seguros y Banamex. La cuenta regresiva ha comenzado.

Y para todos aquellos fans que se están alistando para uno de los conciertos más esperados de este mes, aquí les dejamos algunas recomendaciones generales y el posible setlist que interpretará la colombiana como parte del Las mujeres ya no lloran World Tour.

Posible setlist para el concierto de Shakira

Acorde a las presentaciones que ha tenido en México, Shakira podría volver a replicar el setlist que presentó el mes de marzo. Por lo que las canciones para hoy en Chihuahua podrían ser las siguientes:

La fuerte GIRL LIKE ME(Black Eyed Peas cover) Las de la intuición / Estoy aquí Empire / Inevitable Te felicito TQG Don’t Bother Wolf Children Acróstico Mermaid Copa vacía / La bicicleta / La tortura Nunca mienten Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Addicted to You / Loca Soltera Ciega, sordomuda / El Jefe Cómo, dónde y cuándo Diamond Tear Última The Sorceress Ojos así ¿Dónde estás corazón?, Vuelve, and Estoy aquí Pies descalzos Antología Poem to a Horse Te aviso, te anuncio Braids (interludio) Suerte Waka Waka (Esto es África) Encore: Los 10 mandamientos de las Lobas(video de interlidio) Isabell The Wolf (Video de interludio) Loba BZRP Music Sessions #53

¿Con qué objetos puedes pasar y con cuáles no?

De acuerdo con el comunicado oficial de los organizadores, estos son los objetos permitidos y no permitidos para acceder al concierto de Shakira hoy 17 de agosto.

Objetos permitidos y no paermitidos para el concierto de Shakira en Chihuahua Crédito: Especial

¿Aún hay boletos para el concierto de Shakira?

Sí, aún hay boletos para el concierto de Las mujeres ya no lloran Worl Tour de Shakira y los podrás adquirir a través del sistema e-ticket.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Shakira?

Los boletos oficiales para el concierto de Shakira son los siguientes:

GNP A IZQUIERDA ADULTO $3,710.00GNP A DERECHA ADULTO $3,710.00GENERAL B ADULTO $1,970.00GRADA OESTE ADULTO $2,840.00GRADA ESTE ADULTO $2,840.00CABECERA OESTE ADULTO $1,600.00CABECERA ESTE ADULTO $1,600.00GRADA OESTE. ADULTO $1,600.00GRADA ESTE. ADULTO $1,600.00