Ca7riel y Paco Amoroso hicieron vibrar el Palacio de los Deportes con funk, trap y soul

Ca7riel y Paco Amoroso en concierto desde el Palacio de los Deportes Foto: Crónica Digital

Un Palacio transformado en fiesta urbana

La noche del 15 de agosto de 2025, el Palacio de los Deportes fue testigo de uno de los conciertos más esperados de la temporada: el de Ca7riel y Paco Amoroso, quienes arribaron a la Ciudad de México con su Papota Tour. El resultado fue un lleno total con más de 16,000 asistentes, lo que consolidó este show como la presentación más importante del dúo en territorio mexicano.

Desde el primer instante, la dupla desató una energía arrolladora. Con “Dumbai” y “Baby Gangsta” como temas de apertura, lograron encender al público, que no tardó en convertir el recinto en una pista de baile masiva. La combinación de funk, trap, soul y actitud festiva marcó la pauta de un concierto donde la música no se limitó a los géneros, sino que los atravesó con libertad creativa.

Más allá del sonido, la producción visual fue otro de los puntos altos de la noche. Inflables gigantes con los rostros de los artistas, vestuarios extravagantes, luces sincronizadas y una escenografía irreverente construyeron un universo que reafirmó la personalidad artística del dúo: desbordante, colorida y provocadora.

Setlist vibrante y complicidad con el público

El espectáculo incluyó una veintena de canciones que recorrieron los distintos matices de su repertorio. Además de los explosivos temas de apertura, destacaron piezas como “Diosa”, “El día del amigo” y “El único”, que resonaron con fuerza entre los asistentes.

Uno de los momentos más memorables llegó con un tema romántico en el que los músicos pidieron al público apagar los celulares. De inmediato, las pantallas encendidas iluminaron el recinto con un resplandor íntimo y emotivo, sellando la conexión emocional entre los artistas y sus seguidores. Fue una escena que reflejó no solo la complicidad, sino también la confianza mutua entre ambos lados del escenario.

Lejos de limitarse a una presentación, el concierto se convirtió en una experiencia colectiva, donde cada canción fue coreada y cada beat respondió a la energía compartida de miles de voces que hicieron suyo el Palacio de los Deportes.

De Tiny Desk a los grandes escenarios internacionales

La presentación en México también confirmó el lugar de Ca7riel y Paco Amoroso en el panorama global. Tras la viralización de su Tiny Desk Concert en 2024 y sus actuaciones en escenarios de alto perfil como Coachella, Glastonbury y Fuji Rock, el dúo se consolidó como uno de los proyectos más innovadores del trap experimental latinoamericano.

El concierto en el Palacio no solo fue una celebración, sino también un símbolo de su ascenso internacional. El 23 de septiembre abrirán el show de Kendrick Lamar en el Estadio GNP Seguros, un hito que reafirma su creciente notoriedad y su capacidad para compartir escenario con figuras de talla mundial.

Con el Papota Tour, los artistas han llevado su propuesta a un nuevo nivel, demostrando que su música trasciende fronteras y que su estilo híbrido es capaz de conquistar públicos diversos.

La noche del 15 de agosto quedará grabada como un hito en la historia del dúo. El Palacio de los Deportes se transformó en una fiesta urbana donde funk, trap y soul se entrelazaron con la euforia colectiva. Ca7riel y Paco Amoroso ratificaron su vigencia, creatividad y poder de convocatoria, dejando claro que forman parte de una nueva ola musical latinoamericana destinada a marcar la década.