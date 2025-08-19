Christian Meier presenta Yo tan bien: una nueva etapa musical y cinematográfica

Christian Meier

Con más de tres décadas de trayectoria entre la actuación y la música, Christian Meier regresa con un proyecto que marca un antes y un después en su carrera. El sencillo Yo tan bien no solo abre el camino hacia su nuevo álbum, sino que también refleja un proceso personal de búsqueda de honestidad e imperfección.

“Este es el primer sencillo de un álbum que grabé durante el último año, y lo que he hecho es volver un poco a mis raíces en cuanto al sonido”, explica Meier. “Es un disco muy orgánico, sin máquinas ni computadoras, con músicos tocando en vivo. Quería que sonara crudo, real, imperfecto, como la vida misma”.

La canción, con tintes de carta íntima, explora sentimientos como la vulnerabilidad y la culpa desde un lugar sincero. “Es casi como una carta de amor llena de errores e imperfecciones”, cuenta. “Está dedicada a quienes alguna vez han querido expresar algo importante, pero no encontraron las palabras correctas. Se trata de decirlo mal, robar frases, usar malas rimas, pero aun así dejar claro lo que uno siente”.

En ese tono confesional, reconoce que la inspiración surgió de su vida personal: “Escribí esta letra pensando en mi esposa y en cómo, a veces, aunque quiero ser honesto, me pierdo en la comunicación. No siempre digo las cosas bien. Pero es una carta inocente y muy honesta”.

La producción del álbum contó con la participación de Gustavo Borner, reconocido por su trabajo junto a Fito Páez y Andrés Calamaro, además de músicos internacionales. “Gustavo armó una banda maravillosa. Algunos ya habían trabajado conmigo antes, otros no, pero entre todos encontramos el sonido perfecto que yo imaginaba. Fue increíble ver cómo mis composiciones, hechas en casa, cobraban vida gracias al talento de cada uno”.

Aunque disfrutó todas las etapas de la grabación, admite que su momento favorito fue el creativo inicial: “Componer en casa es lo que más me apasiona. Ahí imagino la canción, juego con arreglos y sonidos, y luego, en el estudio, vamos puliendo las ideas junto al productor”.

Un proyecto audiovisual diferente

Además de la música, Meier decidió arriesgarse en el terreno visual con una propuesta poco común: un cortometraje conceptual dividido en cinco capítulos, donde cada videoclip es parte de una misma historia y está grabado en una sola toma.

“Siempre se promociona un álbum con varios sencillos y videos, y pensé: ¿por qué no mejor contar una historia que una todas las canciones? ¿Por qué no hacer que donde termina uno comience el otro? Y así surgió la idea de filmarlos en una sola toma cada uno”, relata.

El resultado es un proyecto ambicioso que combina narrativa cinematográfica con música. “Todos los videos del álbum ya están grabados, cada uno en una sola toma. Son distintos, pero forman parte de un mismo universo. Eso le da un plus al proyecto”.

En el videoclip de Yo tan bien, Meier es el único protagonista, lo que imprime una sensación íntima y personal. Sin embargo, subraya la importancia del trabajo en equipo: “Es personal porque representa mi música y lo que tengo en la cabeza creativamente, pero detrás hay un grupo de personas extraordinarias. El álbum es mío, sí, pero el resultado es colectivo”.

El álbum completo, que se estrenará próximamente, mantiene esa línea orgánica y atemporal que el cantante buscaba desde un inicio. “Es un disco con mucho rock americano, con folk, con sonidos que podrían haber sido grabados en cualquiera de las últimas cinco décadas. No tiene adornos innecesarios, es música real y honesta”, asegura.

Música y cine en paralelo

Mientras trabaja en la promoción de su nuevo álbum, Christian Meier también vuelve a la pantalla grande con Mistura, película protagonizada junto a Bárbara Mori. El filme, premiado en festivales internacionales, se estrena en salas comerciales al mismo tiempo que Yo tan bien llego al público.

“La película se filmó hace un par de años, y curiosamente coincide que ahora se estrenan tanto el disco como la cinta”, comenta. “Me llena de orgullo porque es un lindo trabajo y un proyecto muy especial. Bárbara hace un papel maravilloso. La gente en Perú ya podrá verla y pronto llegará a otros países de Latinoamérica”.

El reconocimiento internacional que ha recibido Mistura también significa mucho para él: “Estoy muy contento. He tenido la suerte de participar en proyectos que han gustado a la gente, y por eso siento que parte de ese éxito me salpica. Me siento agradecido y honrado de formar parte de ellos”.

En este cruce de caminos entre la música y el cine, Meier reconoce que atraviesa un momento de plena creatividad. “Me rehúso a conformarme con lo que ya logré. Aunque he encontrado éxito en distintos momentos y áreas, quiero seguir explorando, grabando discos, filmando películas. No quiero vivir solo de regalías; necesito sentir ese bichito de la creación que me impulsa a ir más allá”.

Para él, la clave está en mantenerse en movimiento: “La idea es seguir activo para no morir de tristeza. Esa es mi motivación: seguir creando, ya sea frente a un micrófono o una cámara”.