KIDZ BOP lanza su álbum KIDZ BOP 51 con éxitos como “APT” y “Pink Pony Club”

Angel Kidz Bop

KIDZ BOP, la marca musical infantil más importante del mundo, está de estreno con su nuevo álbum KIDZ BOP 51, un proyecto que incluye versiones frescas de algunos de los mayores éxitos del momento. Entre las canciones más destacadas se encuentran “APT”, “Pink Pony Club” y “Messy”, todas interpretadas por los niños de KIDZ BOP con la energía característica que los ha convertido en un fenómeno global.

El lanzamiento no llega solo: está acompañado por una serie de iniciativas que refuerzan el vínculo con su audiencia. Una de ellas es la colaboración con Toys and Colors, el canal número uno de YouTube para público infantil, quienes visitaron el estudio de KIDZ BOP en Los Ángeles. Ahí, además de convivir con los pequeños artistas, aprendieron los pasos del ya famoso “KIDZ BOP Shuffle”. Los videos de esta colaboración ya están disponibles en los canales oficiales de ambas marcas.

Otra novedad es la expansión de la presencia de KIDZ BOP en Roblox, en colaboración con Gamefam, lo que permite a los fans interactuar con la música en un entorno digital inmersivo. Esto se suma a una gira que promete convertirse en el plan familiar del verano.

La magia de los escenarios

La gira KIDZ BOP LIVE Certified BOP Tour ya está en marcha en colaboración con Live Nation. Se trata de un espectáculo que mezcla lo mejor del pop con una producción pensada para todas las edades. El show incluye efectos especiales, dinámicas interactivas y la divertida competencia “Daddy Dance Off”, donde los padres y los niños se enfrentan en la pista de baile. Aunque, como nos comparte uno de los integrantes, “siempre ganan los papás, y eso me gusta”, la verdadera magia está en la experiencia compartida.

En entrevista con Ángel, uno de los integrantes de KIDZ BOP, queda claro que, aunque son niños con un ritmo de vida muy especial, conservan la frescura y la pasión que conectan con su público. “El concierto más grande y más divertido que recuerdo fue en New Jersey, con los grupos de Estados Unidos y Reino Unido”, nos cuenta emocionado. La experiencia de compartir escenario con diferentes versiones internacionales de KIDZ BOP lo ha marcado, y asegura que cada función tiene un momento único.

Ángel también nos habló de sus canciones favoritas: “Pink Pony Club es la que más me gusta cantar”, dice con entusiasmo, confirmando que este tema se ha vuelto un himno dentro de la agrupación. Sin embargo, no todo es sencillo: a veces deben adaptar algunas letras. “Sí, en DTMF y en Pink Pony Club hubo que cambiar cosas porque eran muy raras o difíciles”, revela.

A pesar de la vida artística, Ángel no deja de ser un niño que disfruta de la escuela. “Un día normal de grabación de un video musical son dos horas de trabajo y luego vamos a la escuela. Me gusta mucho la escuela”, comparte, recordándonos que detrás de los reflectores sigue habiendo una rutina cotidiana.

Un fenómeno que conecta generaciones

Desde su fundación en 2001, KIDZ BOP ha acumulado más de 14 mil millones de reproducciones, consolidándose como la propuesta infantil más influyente en el panorama musical. Su éxito no solo radica en las versiones adaptadas de grandes éxitos, sino también en la capacidad de crear experiencias que trascienden pantallas y escenarios.

La gira actual cuenta con el patrocinio de la franquicia Unicorn Academy de Spin Master, que entrega premios especiales a los ganadores del “Daddy Dance Off”. Todo está diseñado para que los padres y los hijos puedan compartir un momento inolvidable alrededor de la música.

Con grabaciones en cinco idiomas y presencia en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y varios de Latinoamérica, la marca sigue expandiendo sus fronteras. Ángel confiesa que le encantaría que KIDZ BOP llegara a más países de Latinoamérica, donde ya cuentan con un público fiel y entusiasta.

El álbum KIDZ BOP 51 es, en definitiva, una celebración de la música como puente generacional y como un espacio seguro para que los niños disfruten, canten y bailen. Con cada lanzamiento y colaboración, la marca refuerza un mensaje claro: el pop también puede ser un territorio infantil, alegre y lleno de creatividad.