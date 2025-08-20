Noel Gallagher habla del concierto de Oasis que más espera y bromea sobre Liam

Noel Gallagher Oasis está de regreso y está muy cerca su regreso a México (FB Noel Gallagher)

El regreso de Oasis a los escenarios, tras 16 años de separación, se convirtió en uno de las noticias musicales más comentadas de 2025. Noel Gallagher, hasta ahora reservado en sus declaraciones, rompió el silencio para hablar sobre cómo ha vivido esta gira histórica junto a su hermano Liam y confesó cuál es el recinto que más ilusión le provoca en las próximas fechas.

El reencuentro de los Gallagher en el escenario

El pasado 17 de agosto, Oasis cerró la primera parte de su tour con un concierto multitudinario en el Croke Park de Dublín. Fue el tercer show consecutivo en la capital irlandesa y el broche perfecto para una etapa que marcó la reconciliación musical de Liam y Noel, quienes no compartían escenario desde la disolución del grupo en 2009.

En entrevista con Talksport, Noel describió la experiencia como “inolvidable” y reconoció que había olvidado lo divertido que podía ser compartir banda con su hermano. Incluso bromeó sobre la potencia vocal de Liam, diciendo entre risas que parecía “inteligencia artificial”.

Más allá de las ironías, admitió sentirse orgulloso de la entrega de su hermano frente a estadios repletos: “No es algo que yo pudiera hacer, no está en mi naturaleza, pero verlo lograrlo es increíble”.

El estadio que más espera Noel Gallagher en la gira de Oasis

Aunque las fechas en Norteamérica y México han generado enorme expectación, Noel fue claro al señalar cuál es el concierto que más lo emociona, lamentablemente para los fans mexicanos no es el que dará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, es el del Monumental de Buenos Aires, casa de River Plate.

El músico calificó al recinto como “un lugar especial” y explicó que los fanáticos argentinos siempre han estado entre los más apasionados del mundo.

“River Plate es distinto, es un sitio único para nosotros y no veo la hora de volver allí”, aseguró. Ese show, programado como el penúltimo de la gira, es el que desea con más Noel.

El regreso de Oasis

El impacto del regreso ha superado todas las expectativas. Más de un millón de entradas vendidas en Reino Unido e Irlanda, con noches agotadas en Wembley y Heaton Park, confirman que Oasis sigue siendo un fenómeno global.

Noel confesó que, pese a su experiencia, subestimó la magnitud de esta gira. Recordó su primera noche en Cardiff, donde los nervios lo invadieron: “Mis piernas se volvieron gelatina en la segunda canción. Pensé por un momento en regresar al camerino y empezar de nuevo”. Aun así, destacó que cada concierto mantiene la energía de una primera vez gracias al entusiasmo del público.

La reconciliación de los Gallagher parecía imposible durante más de una década. Entre insultos cruzados, disputas públicas y un silencio prolongado, los rumores de reunión fueron descartados año tras año. Sin embargo, en 2024 confirmaron su regreso con una serie de conciertos, incluidos los que darán en México.