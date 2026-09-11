Camila en concierto: ¿Cuándo y dónde comprar boletos para el Adiós World Tour en la Arena CDMX?

Camila en Arena CDMX El icónico grupo mexicano de pop-rock y balada romántica volverá a los escenarios este 2026.

Camila, una de las agrupaciones musicales más populares de Latinoamérica, cerrará su historia con el Adiós World Tour, una gira internacional que finalmente tiene fecha oficial para la Ciudad de México, según lo anunció el emblemático grupo mediante redes sociales.

Desde el anuncio del tour a principios de agosto, los músicos han ido sumando fechas a la gira que representará el posible “final de una era”.

Concierto de Camila en México: ¿cuándo saldrán a la venta los boletos para la Arena CDMX?

El grupo que definió el pop latino con canciones como Todo cambió y Mientes, retorna a los escenarios para la gira Adiós World Tour, serie de conciertos que arrancarán este año en países de Sudamérica.

Tras confirmar tres fechas en México, en Querétaro, Puebla y Guadalajara, el grupo añadió también una presentación en la Arena CDMX para el 16 de diciembre de 2026, lo que ha encendido la emoción de sus seguidores y seguidoras en la capital.

¡CDMX, tanto nos lo pidieron… y por fin podemos decirlo! 👀❤️



Nos vemos este 16 de diciembre en la Arena CDMX. 🇲🇽



🚨Venta general: lunes 21 de septiembre. 🎟️



¿Estás listos? 🔥#CamilaAdiósWorldTour #20AñosDeCamila pic.twitter.com/4v3xBj5IlQ — Camila (Oficial) (@CamilaMX) September 10, 2026

De acuerdo con el comunicado de Camila en su cuenta oficial de redes sociales, la venta general de boletos para su concierto en Ciudad de México está programada para el lunes 21 de septiembre, tras finalizar la semana de fiestas patrias, y su inicio se dará a partir de las 12:00 horas.

Hasta el momento, se desconoce si existirá una preventa para tarjetahabientes de bancos en concreto, sin embargo, el grupo señaló que la venta se llevará a cabo a través de Superboletos, empresa mexicana que permite comprar entradas de forma electrónica mediante su sitio oficial en web o la aplicación móvil SuperFan.

¿El Adiós World Tour es la despedida definitiva de Camila?

Desde el anuncio de la gira internacional, el trío mexicano ha hablado respecto al significado detrás del Adiós World Tour, señalando que se trata de un homenaje y despedida a veinte años de trayectoria.

“En esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez”, expresó Mario Domm, un mensaje bastante explícito sobre el futuro de la agrupación al que se unió Pablo Hurtado, declarando: “Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto… ya veremos qué nos depara el destino, pero si este es realmente el final, pienso disfrutar cada noche como si fuera la última”.

Por su parte, Samo se inclinó a una despedida ambivalente, expresando que no se trata de un adiós, sino de “otra manera de permanecer”; esta declaración dejó abierta la pequeña ventana para futuros proyectos de los tres músicos, sea en conjunto o de forma solitaria.

En veinte años de trayectoria, Camila acumuló diversos galardones en la música, entre los que destacan: 4 premios Billboard, 4 Latin Grammy, 7 Premios Lo Nuestro y 5 Premio Juventud. Al mismo tiempo, según datos de Sony Music, el grupo cuenta con más de 2 millones de discos físicos vendidos en todo el mundo.

Respecto a la salida de Samo en 2013, quien inició una carrera de solista durante ese periodo, y los rumores posteriores de posibles conflictos entre los integrantes, el músico aseguró en entrevista con Yordi Rosado: “Nunca hubo una fractura tan profunda como para sentir eso de no hablarnos. Ese espacio nos sirvió a los tres para tener experiencias distintas (...), también para crecer como artistas”.