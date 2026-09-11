Joanna Vega-Biestro responde a las amenazas de Gala Montes y amaga con ejercer acciones legales contra la exparticipante de La Casa de los Famosos

Gala Montes y Joanna Vega-Biestro La conductora de televisión amagó con tomar acción legal contra la actriz por comentarios acerca de su hija. (cuartoscuro y @saleelsoltv)

Joanna Vega-Biestro respondió a posibles amenazas de Gala Montes en videos virales tras polémica salida de la actriz de La Casa de los Famosos. La periodista dice que de ser necesario tomará acciones legales en su contra.

¿Qué dijo Gala Montes y por qué Joanna Vega-Biestro quiere demandarla?

Según lo reportado por Joanna Vega-Biestro sobre la salida repentina de Gala Montes de La Casa de los Famosos, la actriz habría sufrido de un suerte de brote psicótico que resultó en que atacara a miembros del personal, lo cual resultó en su expulsión del programa. Montes, en respuesta, publicó una serie de videos en los cuales proporcionó su versión de los hechos, según la cual lo único que necesitaba era un tampón y, cuando el personal del programa se negó a proporcionárselo, la actriz se salió del set a buscar uno y esto fue lo que llevó a su expulsión, pero que en ningún momento la había diagnosticado con una condición mental. Acusa a la producción de fabricar titulares falsos en su contra.

Sin embargo, Montes ha continuado publicando videos en los cuales afirmó que la psicóloga sí le detectó un brote psicótico, pero aun así acusa a la Vega-Biestro de difundir mentiras sobre ella, particularmente sobre intentar agredir físicamente a la psicóloga. “A la que le voy a partir la madre es a ti, Joanna. A ti sí te voy a partir la madre ahorita que te vea para que dejes de estar inventando mamadas”, expresó la actriz. También cuestionó el trabajo investigativo que llevó a cabo la Vega-Biestro, calificándolo de acoso y amenazando con hacer lo mismo. “Tú qué chingados tienes que estar teniendo contacto con gente allá adentro. Eso es confidencial, pendeja. Eso se llama acoso y hostigamiento y eso te lo puedo hacer yo a ti [...]Así como ella me acosa yo te puedo acosar. Yo no tengo hijos ni nada que perder”. Molesta por el presunto hostigamiento que han recibido sus padres, Montes concluyó diciendo: “¿Tú quieres que yo un día vaya al kínder de tu hija y me le pare enfrente?”.

Este último comentario fue el que obligó a Vega-Biestro a responder a los comentarios de Montes en el programa Sale el Sol. “Quiero dejar algo muy claro porque esto ya rebasó una diferencia de opiniones. Llevo veintisiete años trabajando como periodista y comunicadora. La información que compartí me llegó directamente a través de una fuente fidedigna. La corroboré antes de hacerla pública y posteriormente varios de esos hechos, como acabamos de escuchar, fueron confirmados por la propia persona involucrada. Por eso sostengo que no inventé, no mentí sobre la información que di”, comentó la comunicadora. Continúo argumentando que la información que ella proporcionó al público forma parte de su libertad de expresión y prensa. “Ejercer mi trabajo periodístico, informar y opinar sobre hechos relacionados con personajes públicos no significa hostigar, acosar ni perseguir a nadie. Yo no fui a buscar a esta persona, ni existe de mi parte una persecución personal. La información llegó a mí, yo hice mi trabajo”.

Vega-Biestro finalmente abordó las amenazas hacia su hija. “Hay un límite absoluto, que es mi hija. Mi hija es menor de edad. Es un tercero completamente ajeno a esta situación y no tiene absolutamente nada que ver con mi profesión ni con ninguna diferencia que alguien pueda tener conmigo”, juzgó la conductora de televisión. Comentó que los comentarios de Montes serán tomados “con toda la seriedad que corresponde”, que está “debidamente asesorada” y que, de ser necesario, ejercerá acciones legales para proteger “la integridad, seguridad e intereses” de su hija y familiares. “Mi trabajo se puede cuestionar, mi hija se respeta [...] Con los niños, no”, concluyó la periodista.