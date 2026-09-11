¿Cuándo estrena la segunda temporada de ‘La Oficina’? Edgar Villa da detalles del regreso de la serie mexicana de Prime Video (@PrimeVideoMX)

El actor y comediante Edgar Villa, quien interpreta a Aniv Rubio en la adaptación mexicana ‘La Oficina’, reveló nuevos detalles acerca del estreno de su segunda temporada.

En la alfombra roja de la puesta en escena “El Quinto Paso”, “Villita” anunció que la segunda temporada de ‘La Oficina México’ ha finalizado sus grabaciones, por lo que se espera que el proyecto pronto vea la luz.

De igual forma, dio más detalles acerca de lo que el público podría esperar de esta segunda temporada.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘La Oficina’ en Prime Video?

Si bien todavía no hay una fecha de estreno oficial, con las nuevas declaraciones del comediante, se estima que ‘La Oficina’ llegue a la plataforma streaming en el primer semestre del 2027.

El 20 de agosto pasado, Prime Video realizó un evento para Latinoamérica donde confirmó el estreno de la segunda temporada y prometió al público que la adaptación mexicana de ‘The Office’ tendría un ritmo de entrega anual en la plataforma.

A su vez, confirmo que del 2027 al 2030 invertiría aproximadamente más de 2,000 millones de dólares para producciones latinoamericanas, entre las que se figura ‘La Oficina’, por lo que hablar de una tercera temporada no está fuera de la mesa.

¿Qué dijo Edgar Villa sobre el regreso de la serie mexicana?

Edgar Villa, también conocido como “Villita”, al anunciar la finalización de grabaciones de la segunda temporada, ha también adelantado lo que el público podría esperar en esta nueva edición.

Para el estreno de la segunda temporada de ‘La Oficina’, el comediante anticipó que esta nueva entrega será “tres rayitas más subida de tono”, creando expectativa entre los espectadores.

También adelanto que se podrán conocer más y nuevas facetas de los entrañables personajes, ya que uno de los objetivos de esta temporada fue darles más profundidad sin perder el toque humorístico.

“Villita” compartió que las ocho semanas de grabaciones, además de cuatro de producción, aunque fueron arduas, han valido la pena y espera que el público reciba la nueva entrega con el mismo entusiasmo.

¿Dónde y cómo ver la versión mexicana de ‘The Office’?

La primera temporada de ‘La Oficina México’ está disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

En ella podrás disfrutar de los 8 episodios de la primera temporada, cada uno con duración de 30 minutos, por lo que es una perfecta opción para maratonear.