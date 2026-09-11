Lilly Wachowski acusa a fans de Harry Potter de apoyar el “genocidio trans”: ¿en qué se basa?

Lilly Wachowski critica a fans de Harry Potter La directora de ‘Matrix’ acusó a fans de Harry Potter por “apoyar el genocidio trans”, señalando la relación financiera que existe entre J.K. Rowling con organizaciones que protegen los derechos de la mujer basados en el sexo.

El ansiado estreno de la serie de Harry Potter en HBO Max, programado para la Navidad de este 2026, ha colocado nuevamente a la escritora y feminista J.K. Rowling en el centro de la conversación mediática relacionada a los derechos de la comunidad trans, los cuales —según señalan grupos del transactivismo— la autora ha “violentado” al presuntamente financiar organizaciones en su contra.

Una de las opiniones más controversiales ha sido la de Lilly Wachowski, directora de éxitos globales como Matrix y la serie Sense8, quien expresó “si apoyas Harry Potter, estás apoyando el genocidio trans” en una entrevista reciente con Variety, sin embargo, no elaboró cuáles son las bases en las que sostiene su contundente argumento.

“La transfobia de Rowling”: Lilly Wachowski da su opinión sobre la serie de Harry Potter

Este viernes 11 de septiembre, Variety publicó una entrevista con la aclamada directora de ciencia ficción para explorar los orígenes del Black Power en Matrix, la creación de su nuevo estudio que pretende dar espacio a voces marginadas y, dado que Wachowski es una de las mujeres trans más influyentes de la industria, su opinión personal respecto a la serie de Harry Potter que se estrenará en streaming a finales de este año.

De acuerdo con lo dicho por el periodista Marlow Stern en sus preguntas relacionadas al tema, Rowling ha causado “gran daño cultural a la comunidad trans”, cuya presunta “transfobia” ha generado que múltiples personas se opongan a mirar la serie de HBO Max, a lo que Wachowski acordó, añadiendo: “Del dinero que gastas en disfrutar de estos productos, una parte va a J.K. Rowling y ese dinero se usa para financiar leyes antitrans en todo el mundo”.

Para la directora de Matrix, J.K. Rowling es una “nazi de verdad”, asegurando que apoyar el mundo literario creado por la escritora británica, es un apoyo directo a la erradicación de las mujeres trans.

Lilly Wachowski no ha sido la única en posicionarse contra la serie de Harrry Potter, ya que la periodista española Enid Román Almansa publicó este mes el artículo “Crecí en Hogwarts, pero la nueva serie de ‘Harry Potter’ me enfrenta a un dilema moral por las creencias de J.K. Rowling”, en el cual desglosó las presuntas acciones de la autora en contra de la comunidad trans, posteriormente debatidas por Laura Freixas en su escrito “J. K. Rowling no es tránsfoba”.

El origen de la controversia alrededor de la escritora británica se remonta al 2019, cuando Rowling escribió en su cuenta de Twitter: “Llámate como quieras. Acuéstate con cualquier adulto que consienta. Vive una buena vida en paz y seguridad. Pero ¿obligar a las mujeres a dejar sus empleos por afirmar que el sexo es real...?“, una reflexión que realizó después de que Maya Forstater perdiera su empleo por opinar públicamente que el sexo no se puede cambiar.

Desde entonces, J.K. Rowling ha dedicado gran parte de su discurso a impulsar los derechos de las mujeres basados en el sexo, no obstante, la comunidad trans del mundo ha señalado su posición como un “ataque directo” a las personas transgénero, conversación que continúa bajo la lupa de ambos sectores.

¿Cuáles son las organizaciones “anti-trans” que J.K. Rowling presuntamente financia?

Según lo ha señalado el transactivismo, las campañas “anti-trans” que la creadora de Harry Potter financia, son:

J.K. Rowling Women’s Fund : Este fondo, creado por la misma autora en 2025, tiene por propósito brindar apoyo financiero y legal a personas u organizaciones que luchan por preservar los derechos de las mujeres y las niñas basados ​​en el sexo .

Este fondo, creado por la misma autora en 2025, tiene por propósito brindar a personas u organizaciones que luchan por preservar los . For Women Scotland : Una de las organizaciones más “controversiales”, ya que la sentencia en este caso aclaró que el término «sexo» en la Ley de Igualdad de 2010 se refiere, y siempre se ha referido, al sexo biológico ; el propósito de esta ley consiste en garantizar y salvaguardar espacios exclusivos para mujeres y niñas.

Una de las organizaciones más “controversiales”, ya que la sentencia en este caso aclaró que en la Ley de Igualdad de 2010 se refiere, y siempre se ha referido, al ; el propósito de esta ley consiste en garantizar y salvaguardar espacios exclusivos para mujeres y niñas. MoMa Breastfeeding: El año pasado, Rowling hizo una donación “sustancial” a esta organización de apoyo a la lactancia materna, la cual fue creada por antiguas consultoras de La Leche League; estas mujeres abandonaron la organización después de que su poítica admitiera a transfemeninas con el deseo de “amamantar”, incluso si es biológicamente imposible y representa un riesgo para los bebés al consumir leche no materna.

A pesar de que Lilly Wachowski declaró que J.K. Rowling utiliza su dinero para “erradicar” la existencia de las personas trans, las organizaciones descritas mantienen por único objetivo la preservación de los derechos de las mujeres basados en el sexo, ya que ninguna está directamente relacionada con un presunto “genocidio” como continuamente se señala en redes sociales, sino en proteger los espacios exclusivos de mujeres y niñas en el mundo.

La controversia tiende a crecer debido a comentarios tomados fuera de contexto y la falta de información, tal como sucedió con la periodista E.J. Rosetta, quien recibió el encargo de escribir un artículo llamado “20 frases transfóbicas de J.K. Rowling con las que estamos hartos”; sin embargo, tras una búsqueda exhaustiva de doce semanas, la periodista declaró no haber encontrado nada —hasta ese momento— que pudiera considerarse directamente transfóbico.