Muere Brent Hinds, fundador de Mastodon, tras accidente en motocicleta

Brent Hinds, guitarrista, vocalista y cofundador de la influyente banda de metal Mastodon, murió la noche del miércoles 20 de agosto de 2025 en un accidente de motocicleta en Atlanta a los 51 años.

Según un informe de la policía local citado por Atlanta News First, Hinds viajaba en su motocicleta Harley-Davidson cuando una camioneta BMW SUV no le cedería el paso en la intersección de Memorial Drive y Boulevard, provocando la colisión fatal alrededor de las 23:35 horas. El músico fue trasladado de emergencia al hospital, pero no logró sobrevivir, confirmó la oficina del forense del condado de Fulton.

El adiós de Mastodon

La noticia fue confirmada por Mastodon a través de Instagram:

“Nos encontramos en un estado de profunda tristeza y dolor… anoche, Brent Hinds falleció a causa de un trágico accidente. Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentamos procesar la pérdida de esta fuerza creativa con quien compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha conmovido a tantas personas. Acompañamos en el sentimiento a la familia, amigos y fans de Brent. Les pedimos que respeten la privacidad de todos en estos

¿Quién fue Brent Hinds?

William Brent Hinds nació en 1974 en Pelham, Alabama, y desde joven se trasladó a Atlanta para dedicarse a la música. En 1999 fundó Mastodon junto a Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor, con quienes revolucionó la escena del metal al fusionar sludge, progresivo y rock alternativo.

Su huella quedó plasmada en discos considerados ya de culto como Remission (2002), Leviathan (2004), Blood Mountain (2006), Crack the Skye (2009) y Emperor of Sand (2017), obras que marcaron a una generación y consolidaron a Mastodon como una de las bandas más influyentes de las últimas dos décadas.

En marzo de 2025, la relación entre Hinds y Mastodon se fracturó cuando la banda anunció su salida por “mutuo acuerdo”. Sin embargo, el guitarrista desmintió esa versión y afirmó que había sido expulsado tras 25 años de trayectoria.

Pese a las diferencias, la noticia de su muerte ha sacudido al mundo de la música. Artistas y fanáticos de todo el mundo ya le rinden homenaje en redes sociales, recordando su impacto como guitarrista, compositor y figura irrepetible en la historia del metal.

Brent Hinds deja un legado imborrable que seguirá vivo en cada riff, cada disco y cada fan que encontró en su música una voz única y poderosa.