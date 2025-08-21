Murió Xava Drago, cantante del grupo de Rock Coda

Xava Drago Salvador Aguilar Hurtado, conocido como "Xava Drago" durante una de sus presentaciones con el grupo de rock mexicano Coda.

El mundo del rock mexicano está de luto con la noticia del fallecimiento de Salvador Aguilar Cervantes, conocido con su nombre artístico como Xava Drago, vocalista y líder de la banda Coda. El cantante murió este jueves a los 54 años, víctima de un cáncer de estómago que lo aquejaba desde hace aproximadamente un año, según confirmaron familiares y la agrupación en un comunicado oficial.

Así anunciaron la muerte de Xava Drago

Por medio de una carta en las redes oficiales del artista, la familia del cantante anunció su fallecimiento. “Hoy mi vida ha llegado a su fin y sólo me queda decir que la viví a mi manera: canté, rocanrolié, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí”. Fue parte del mensaje que emitieron para dar a conocer la noticia

¿Quién fue Xava Drago?

Xava Drago, nacido en la Ciudad de México en 1971, fue una figura emblemática del rock en español. Inició su carrera musical en la década de 1980 y se convirtió en el “frontman” de Coda, banda formada en 1989 que se consolidó como un referente del hard rock y power ballad mexicano.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Drago participó en la grabación de varios álbumes, giras nacionales e internacionales, y colaboraciones con otros artistas. Su estilo apasionado, carisma en el escenario y voz potente lo llevaron a compartir escenarios con bandas internacionales, dejando un legado indeleble en la escena musical latina.

Entre los grandes éxitos de Coda bajo la voz de Xava Drago destacan canciones como “Aún”, una power ballad icónica incluida en su álbum Veinte para las doce (1995); “Tócame”, que capturó la esencia del rock romántico; “Eternamente”, un himno emocional; “Suelto el deseo”, con su energía roquera; y “Veinte para las doce”, tema que dio nombre a uno de sus discos más celebrados.

Estos sencillos no solo dominaron las listas de radio en México y Latinoamérica, sino que formaron parte de compilados como Grandes éxitos (1997), consolidando a la banda en el panorama del rock hispano.

La lucha de Xava Drago contra el cáncer

Drago fue diagnosticado con cáncer de estómago hace alrededor de un año, lo que lo llevó a someterse a tratamientos intensivos, incluyendo quimioterapias y una terapia oncológica innovadora financiada parcialmente por donaciones de fans y la comunidad musical. A pesar de una aparente mejoría inicial, el cáncer reapareció de manera agresiva.

A inicios de agosto de 2025, el cantante anunció públicamente que los médicos lo habían desahuciado, declarando que le quedaban pocas semanas de vida. En un emotivo video póstumo, Drago se despidió de sus seguidores, expresando gratitud por el apoyo y afirmando: “Viví a mi manera, rocanrolié”. Su familia destacó que falleció rodeado de seres queridos, tras una segunda batalla que agotó todas las opciones médicas disponibles.

La partida de Xava Drago deja un vacío en el rock mexicano, pero su música perdurará como testamento de su pasión y entrega. La banda Coda y sus allegados han pedido respeto y privacidad en este momento de duelo, mientras fans en redes sociales rinden homenaje a su legado.