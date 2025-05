Xava Drago, cantante de Coda, lucha otra vez contra el cáncer: fans y pareja piden ayuda para tratamiento

Xava Drago El cantante de Coda padece cáncer

Xava Drago, cantante del grupo Coda, enfrenta nuevamente una batalla contra el cáncer, y tanto la banda como su pareja están solicitando apoyo económico para un tratamiento que el intérprete necesita a fin de tener una mejor calidad de vida.

Salvador Aguilar Hurtado, su nombre real, anunció en marzo pasado que, tras varias quimioterapias, el cáncer que le habían detectado en agosto de 2024 había sido erradicado de su cuerpo, luego de que los médicos tuvieron que extirparle el órgano afectado y realizar el tratamiento correspondiente.

Sin embargo, un mes después informó que llevaba tres semanas hospitalizado debido a que la enfermedad había regresado con más fuerza:“No soy de tirarme para que me levanten, solo les informo que he estado tres semanas hospitalizado. Mañana me pondrán una sonda porque el alimento no pasa por mi intestino. Tristemente, el bicho me volvió y te diré que hay que hacer más quimios”.

Recientemente, el grupo publicó un mensaje en redes sociales para informar que su compañero, quien conquistó miles de corazones con temas como “Aún”, se encontraba delicado de salud y estaba solicitando el apoyo de los fans para reunir fondos con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

“Xava Drago, quien ha sido la fuerza y el corazón de Coda, lleva un tiempo enfrentando una dura batalla de salud. Por respeto a su proceso, decidimos esperar antes de hacerlo público”, inicia el comunicado que compartieron en Facebook.

“Hoy, con su consentimiento, compartimos esta noticia para pedirles su apoyo. Se está creando un fondo con el objetivo de brindarle una mejor calidad de vida y acompañarlo en este momento tan difícil. Si está en tus posibilidades ayudar, te dejamos los datos para hacerlo. Cada granito de arena suma, y tu apoyo puede hacer una gran diferencia”, concluye el texto, acompañado de una imagen con la cuenta bancaria a la que se pueden hacer los donativos.

¿Cómo está Xava Drago, cantante de Coda?

Ela Corez, pareja del cantante y madre de su hijo recién nacido, también compartió un mensaje en el que dio más detalles sobre la situación del músico:“Estamos pasando por una situación difícil respecto a la salud de Xava Drago, la voz de Coda.

El cáncer volvió de una manera muy agresiva y los médicos están sugiriendo un tratamiento novedoso que le puede ayudar muchísimo a mejorar. Este tratamiento tiene un costo de 100 mil pesos, y por eso, de todo corazón, les pido su apoyo para que él lo pueda tomar”.