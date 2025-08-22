Caos anuncia gira 2025 “Súbete a mi Troka Tour”, que promete fiesta y rock y un nuevo sencillo con el mismo espíritu rebelde

La banda mexicana de rock Caos Foto: Especial

Piedras Negras volvió a estremecerse el pasado 27 de mayo de 2025. En el mismo lugar donde todo comenzó hace más de tres décadas, la banda Caos presentó “Mesero”, su nuevo sencillo, confirmando que el espíritu rebelde y festivo que los lanzó a la fama con “La Planta” sigue intacto. El reencuentro no solo fue un regreso a los escenarios: fue también una declaración de principios.

“Estamos muy contentos, porque más que un regreso es como darle play otra vez a lo que quedó en pausa”, me dice Pepe Rentería, tecladista de la agrupación, mientras a su lado asiente Lázaro, bajista. “Fueron años complicados, con decisiones personales, cuestiones de disquera y proyectos por separado, pero ahora sentimos que es el momento de volver a andar este camino”, agrega.

La pausa se convirtió en gasolina. Hoy, con la gira “Súbete a mi Troka Tour”, Caos no solo pretende reencontrarse con sus seguidores históricos, sino conquistar nuevas audiencias. “Esta gira significa recuerdos y cosas nuevas. Queremos caminar con otra generación y ver hasta dónde nos lleva esta troca”, dice Lázaro entre risas.

“Mesero”: humor, fiesta y crítica social

Su nuevo sencillo, “Mesero”, retoma el estilo que los caracteriza: letras con doble sentido, ritmo contagioso y un toque de irreverencia. “Nuestra música siempre se ha tratado de reír, de disfrutar, de rebanarla, como decimos nosotros. Pero también de decir las cosas de forma inteligente, sin caer en la vulgaridad”, explica Pepe. “La colaboración con Jorge Guevara (Elefante) le dio mucha fuerza. Fue él quien dijo: esta canción tiene que ser de Caos”.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y vendrá acompañado de un videoclip donde incluso participan jóvenes de la región, muestra clara de que la banda busca conectar con una generación que creció en un entorno musical muy distinto.

“La Planta”: un fenómeno que no envejece

Hablar de Caos es hablar de “La Planta”, uno de los himnos del rock en español de los noventa. Pero, ¿qué significa hoy para ellos ese tema? “Es nuestra bandera”, responde sin titubeos Lázaro. “Es increíble cómo sigue viva, cómo las nuevas generaciones la cantan en discotecas, en fiestas… incluso mis hijos y sobrinos me la mencionan. Es un fenómeno que nos sigue abriendo puertas”.

La canción, compuesta por Jorge Guevara, nació como una historia de desamor y terminó convertida en clásico. “Han pasado 28 años y, curiosamente, sentimos más energía ahora que cuando éramos jóvenes. Subirse al escenario sigue siendo una adrenalina que no se compara con nada”, confiesa el bajista.

El rock frente a nuevos géneros

En un panorama dominado por géneros urbanos y letras explícitas, Caos tiene claro cuál es su lugar. “No soy nadie para censurar, pero muchas letras de ahora caen en lo vulgar y no aportan nada”, afirma Pepe. “Nosotros preferimos jugar con el doble sentido, con picardía, con inteligencia. El rock puede estar en segundo plano en listas de popularidad, pero para nosotros sigue siendo una bandera que no vamos a bajar”.

El regreso no solo busca revivir la nostalgia, sino sembrar en nuevas audiencias. “La gente se asoma a la ventana del pasado y redescubre que había música, con valores, con mensajes. Nosotros siempre hemos hablado de levantarte, de seguir adelante, de reírte del dolor”, apunta Pepe.

Consciente de los retos actuales, la banda apuesta por la tecnología para acercarse a los más jóvenes. “Antes no teníamos tantas herramientas, ahora sí. Redes, edición, producción escénica… todo eso ayuda a hacer más atractivo el show”, señala.

La banda mexicana Caos Foto vía Instagram

Lo que viene para Caos

La gira “Súbete a mi Troka Tour” arrancará el 20 de septiembre en Piedras Negras, un gesto de gratitud hacia la ciudad que los vio nacer. Después, recorrerán distintas ciudades del país con un repertorio que mezclará clásicos como “Broncas” y “La Planta” con sus nuevos sencillos.

“Queremos que el público se suba con nosotros a esta troca y vea hasta dónde llegamos”, dice Lázaro con una sonrisa.

Antes de despedirse, Pepe deja claro el mensaje de esta nueva etapa: “Caos nunca fue una moda. Somos parte de la historia del rock mexicano, y esta historia no ha terminado”.