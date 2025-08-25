Big Time Rush fechas en México para 2026: preventa y lo que debes saber

Los Rushers pueden agradcer que se cumplieron sus deseos: Big Time Rush anunció que incluirá a México en su gira internacional In Real Life Worldwide Tour 2026, con tres conciertos confirmados en el país.

Fechas y ciudades confirmadas

Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Pena Jr. se presentarán con su show en vivo en:

Guadalajara - Auditorio Telmex: 17 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026 Ciudad de México - Palacio de los deportes: 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 Monterrey - Auditorio Banamex: 21 de febrero de 2026

El tour tambien prevé fechas en ciudades importantes de Latinoamérica como Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Santiago de Chile (Chile), Buenos Aires (Argentina) y San Paulo (Brasil)

¿Cuándo es la preventa de boletos?

La preventa exclusiva para miembros del Fan Club de Big Time Rush comenzará el miércoles 27 de agosto de 2025, e incluirá acceso a boletos y paquetes VIP según su post en Instagram.

Hasta ahora no se ha confirmado si habrá preventas bancarias ni la fecha de la venta general, por lo que los fans deberán estar atentos a las redes sociales oficiales de la banda y a plataformas como Ticketmaster para más actualizaciones.

Lo que hace especial esta gira

El In Real Life Worldwide Tour promete una experiencia nostálgica y única, el show —como si de la serie se tratará— incluirá canciones totalmente hechas para capitulos del programa homonimo a la banda. Entre lo que se espera del show estan:

Canciones de la serie de Nickelodeon Big Time Rush (2009–2013).

(2009–2013). Éxitos de sus discos BTR , Elevate y 24/Seven .

, y . Temas inéditos que nunca fueron lanzados oficialmente.

que nunca fueron lanzados oficialmente. Invitados especiales como Katelyn Tarver (Jo Taylor) y Stephen Kramer Glickman (Gustavo Rocque), quienes participaron en la serie.

La gira arrancó en julio de 2025 en Birmingham, Alabama, y recorrerá más de 50 ciudades en Estados Unidos, Reino Unido y Europa, para después llegar a México y Latinoamérica.

¿Cuánto costarán los boletos?

Aún no se han revelado los precios para 2026, pero como referencia, en su concierto de 2022 en el Palacio de los Deportes los boletos fueron de entre $816 y $3,216 MXN, dependiendo de la zona. Se espera que los precios sean similares, con ajustes según recinto.

Un vínculo con México

Esta será la sexta visita de BTR a México, reafirmando la conexión especial que la banda mantiene con el público nacional, considerado uno de los más fieles en sus giras internacionales.

El regreso de la boyband ha provocado una ola de emoción en redes sociales, donde los Rushers ya organizan encuentros y hacen tendencia el tour con memes y mensajes de nostalgia.