Junior H anuncia su gira “México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025” con 13 conciertos por todo el país

El cantante Junior H durante la conferencia de prensa en la Plaza de Toros México EFE

El artista de los corridos tumbados, Junior H, anunció su próxima gira “México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025”, que contará con 13 conciertos en ciudades de todo México. El cantante, conocido por sus letras emotivas y su estilo único que fusiona lo tradicional con lo moderno, se prepara para un espectáculo que contará con una puesta en escena impresionante y un despliegue visual nunca antes visto en sus presentaciones.

En una reciente rueda de prensa, Junior H expresó su emoción por regresar a los escenarios mexicanos, especialmente después de haber tenido un gran éxito en Estados Unidos con 27 conciertos a lo largo de este año. “Este show va a ser más grande y mejor que nunca”, comentó el artista de 24 años, quien se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en la música mexicana de la nueva ola.

Junior H, nacido en Guanajuato bajo el nombre de Antonio Herrera Pérez, vuelve a un escenario tan icónico como la Plaza de Toros en Ciudad de México, en donde se presentará el 29 de noviembre. Este será uno de los momentos más esperados de la gira, ya que marca su regreso a este lugar emblemático después de dos años.

Fechas confirmadas de la gira

La gira Sad Boyz Tour 2025 comenzará el 9 de noviembre en Tijuana y recorrerá ciudades como Acapulco, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Aguascalientes, León, entre otras. Además de la presentación en la Plaza de Toros en Ciudad de México, también visitará Mérida (4 de diciembre), Veracruz (5 de diciembre) y finalizará en Puebla el 7 de diciembre. Este recorrido busca llegar a miles de fanáticos a lo largo del país, reafirmando el crecimiento exponencial de Junior H dentro del panorama musical.

El artista, que irrumpió en la industria musical con su álbum “Mi Vida En Un Cigarro”, ha logrado consolidarse no solo en México, sino también en otras latitudes, especialmente en Estados Unidos, donde ha cosechado una enorme cantidad de seguidores. Con más de 24 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, Junior H se ubica como uno de los artistas más escuchados a nivel mundial, destacándose en el puesto 282 del ranking global de artistas.

En los últimos siete años, Junior H ha demostrado ser un verdadero fenómeno en la música mexicana. Su estilo ha influido en la escena de los corridos tumbados, un subgénero que combina los tradicionales corridos con elementos del trap y el hip hop, algo que lo ha puesto en el centro de la controversia en algunas ocasiones, debido a las letras que, en ocasiones, hacen referencia a la violencia y el narcotráfico.

A pesar de las críticas y la polémica, su música ha conectado profundamente con el público joven. Junior H ha lanzado hasta la fecha ocho álbumes de estudio y ha colaborado con artistas de la talla de Peso Pluma, Rels B, Myke Towers, Fuerza Regida y Natanael Cano, lo que ha catapultado su carrera a nivel internacional.

Venta de Boletos

Las entradas para los conciertos de la gira México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025 estarán disponibles para su compra a partir del martes 2 de septiembre a las 11:00 horas a través del sistema Ticketmaster. Se espera que las ventas sean muy rápidas, dada la gran popularidad del artista y la alta demanda por sus presentaciones.

Con esta nueva gira, Junior H promete seguir consolidando su lugar como uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana, mientras sigue innovando y llevando su estilo único a miles de personas alrededor del mundo.