La semana en Xbox: todos los juegos que llegan del 1 al 5 de septiembre 2025

La primera semana de septiembre llega cargada de emociones para las y los jugadores de Xbox Series X|S, Xbox One y Windows PC. Entre los títulos más esperados está Hollow Knight: Silksong (4 de septiembre), la secuela del aclamado metroidvania de Team Cherry. Disponible desde su día de estreno en Game Pass, esta entrega pone al mando a Hornet, una cazadora letal que deberá superar misterios y batallas épicas en un reino gobernado por la seda y el canto.

El deporte también se hace presente con NBA 2K26 (5 de septiembre), optimizado para Xbox Series X|S. La nueva entrega de la saga deportiva promete mayor realismo con jugabilidad que replica grabaciones reales de la NBA. El título incluye los modos MyCareer, MyTeam, MyNBA y MyLeague, ofreciendo a las y los jugadores la oportunidad de crear su leyenda, gestionar equipos y experimentar la intensidad de cada posesión.

Para los fanáticos de la acción mecha, Daemon X Machina: Titanic Scion (5 de septiembre) regresa con combates frenéticos y personalización de arsenales en un mundo abierto lleno de amenazas. La propuesta incluye batallas contra jefes titánicos en solitario o junto a hasta dos jugadores en línea.

Junto a ellos aparece Cronos: The New Dawn (5 de septiembre), un brutal juego de horror y supervivencia en tercera persona que mezcla retrofuturismo con la dureza del brutalismo de Europa del Este. Quema monstruos, extrae almas y adáptate a un entorno despiadado donde la consigna es clara: adaptarse o morir.

Terror, nostalgia y mundos fantásticos en Xbox

El catálogo semanal también destaca por la diversidad de experiencias narrativas y estéticas. Bad Cheese (1 de septiembre) propone un horror psicológico inspirado en animaciones de los años 20, donde un niño-ratón navega por la compleja relación con su padre.

El 2 de septiembre llega Scar-Lead Salvation, un thriller de supervivencia donde cada nivel se genera de forma procedural, y Nachtmahr, una aventura poética protagonizada por un unicornio mágico que explora cinco reinos fantásticos.

El 3 de septiembre se convierte en un verdadero festín para la comunidad retro con Attic Archive, una colección de clásicos de los años 80 recuperados de sistemas como el Commodore 64 y el ZX Spectrum. Ese mismo día se estrenan Deadzone: Rogue, un FPS roguelite espacial; Demonschool, un RPG táctico con vida universitaria; y The Nameless City, un relato de horror narrativo inspirado en la obra de H.P. Lovecraft.

Para quienes buscan creatividad y construcción, el 4 de septiembre se estrenan títulos como Above Snakes, con mecánicas de supervivencia y biomas cambiantes; Adventure of Samsara, un metroidvania con arte pixelado; y Chocolate Factory Simulator, que combina producción industrial y dulces irresistibles. Ese mismo día aparecen propuestas de puzles como Dragon Snack y Candylands Journey, shooters como Double Dangerous y experiencias de misterio como Detective – Scene Crime.

El horror psicológico sigue presente con The Order of the Snake Scale (4 de septiembre), inspirado en los mitos de Lovecraft, mientras que Hell is Us ofrece una mezcla de exploración y combate cuerpo a cuerpo en un mundo semiabierto.

El cierre de semana: variedad y adrenalina para todos los gustos

El 5 de septiembre se presenta como el día más intenso de estrenos. Entre los más destacados está Soulbind: Tales of the Underworld, un RPG procedural donde cada parte de los enemigos derrotados se convierte en una habilidad estratégica para el jugador.

Ese mismo día llega Sokocat: Islands – Remastered, un título minimalista de puzles con gatos; Psycho Dream, una aventura cyberpunk donde los jóvenes quedan atrapados en “películas virtuales”; y Dragon Ruins, un RPG tipo dungeon crawler con un dragón legendario en su corazón.

La comedia llega con Folly of the Wizards, un roguelike en 2D donde un aprendiz de mago torpe se une a un culto disparatado, mientras que la acción medieval se hace presente con Red Cape Knight, centrado en recuperar un castillo invadido por criaturas oscuras.

La variedad continúa con experiencias multijugador como Carnival Heroes, con más de 24 minijuegos arcade; combates basados en físicas con Ragdoll Fighter; y acción aérea con Sky of Destruction, donde controlarás una flota de aviones. El género detectivesco se actualiza con DeTechtive 2112, ambientado en un futuro post-guerra en Inglaterra.

Para quienes prefieren la diversión casual, Skyline Bowling ofrece partidas multijugador de boliche con paisajes espectaculares. Con ello, Xbox cierra la primera semana de septiembre con una mezcla explosiva de acción, nostalgia, horror y deportes, demostrando la amplitud de su catálogo y su compromiso con la diversidad de experiencias para todos los públicos.