Película México 86: ¿Quiénes son Martín de la Torre y Paco Quintanilla en la vida real?

Personajes reales inspirados en México 86 Aunque Martín De la Torre es uno de los protagonistas de la historia, el personaje interpretado por Diego Luna no existió en la vida real y fue inspirado en distintos directivos del fútbol mexicano.

México 86 se ha convertido en uno de los títulos más vistos de la plataforma de streaming Netflix gracias al ángulo satírico con el que se aborda uno de los hitos más importantes del fútbol en México.

La película revive la historia que llevó al país a convertirse en sede de la Copa Mundial de Fútbol en 1986, retratando las negociaciones, intereses y tácticas políticas que hicieron posible que México fuera anfitrión después de que Colombia renunció por cuestiones económicas.

La historia sigue a Martín De la Torre, un influyente dirigente de fútbol que encabeza los esfuerzos para convencer a la FIFA de otorgarle a México la sede del Mundial 86.

Aunque la trama se basa en hechos reales, los creadores aclaran que varios personajes fueron modificados o creados únicamente para la historia.

¿Quién es Martín de la Torre en la vida real?

La respuesta corta es que Martín De la Torre nunca existió. Interpretado por Diego Luna, funcionó como una representación de varios directivos que fueron parte de las negociaciones para obtener el torneo.

Sin embargo, la principal inspiración detrás del personaje fue Rafael del Castillo, quien presidió la Federación Mexicana de Fútbol en la década de los 80 ‘s.

Gracias a que logró convencer a la federación de que México contaba con la infraestructura necesaria para albergar la copa, el país se convirtió en el primero de la historia en organizar dos mundiales.

Se tomaron algunos elementos de otros personajes relevantes de la época como Guillermo Cañedo de la Barcena y “El Tigre” Azcárraga.

¿A quién hace referencia Paco Quintanilla?

Uno de los personajes más enigmáticos de la película tampoco está basado en una persona real. Se conoce de su existencia sólo cuando terceros se refieren a él, ya que nunca aparece en pantalla.

Su nombre surge como parte del pasado sentimental de Susana Gómez Mont, personaje que también fue creado específicamente para la película.

Paco Quintanilla se entiende como un recurso narrativo utilizado para generar tensión dentro de la historia y no como una referencia directa a una figura reconocida relacionada con el Mundial de 1986.