Mägo de Oz encabeza el Ritual y Furia Fest 2025 en CDMX: todo lo que debes saber

Mago de Oz

La primera edición del Ritual y Furia Fest promete ser un antes y un después en la escena del metal en México. El próximo 18 de octubre de 2025, la Arena CDMX se convertirá en el epicentro de un espectáculo sin precedentes que reunirá a miles de seguidores del heavy y folk metal.

El evento, organizado por Zignia Live, contará con un escenario 360°, lo que permitirá que cada asistente viva la experiencia de forma inmersiva sin importar su ubicación. La producción visual y sonora está pensada para superar cualquier concierto previo en México, con un despliegue técnico que hará vibrar cada rincón del recinto.

Mägo de Oz encabezará esta primera edición, consolidando una vez más su estrecho vínculo con el público mexicano. Desde su formación en 1988, la banda española se ha convertido en referente obligado del folk metal en español, con himnos que han trascendido generaciones como “Fiesta pagana” o “Molinos de viento”. La agrupación, liderada por Txus di Fellatio, prepara un show especial que incluirá también joyas de su emblemático álbum La leyenda de La Mancha, considerado una piedra angular en la historia del género.

“México es nuestra segunda casa. Cada vez que tocamos aquí sentimos una conexión única con el público, y esta vez no será la excepción”, ha declarado Txus en entrevistas recientes, subrayando la importancia de esta cita para la banda y sus seguidores.

Ritual y Furia

Un cartel de lujo: Obus, Celtian, Lujuria y más sorpresas

Aunque Mägo de Oz es el plato fuerte del festival, el Ritual y Furia Fest ofrecerá una jornada completa con la participación de grandes nombres del metal ibérico.

Entre ellos destacan:

Obus , legendaria agrupación que desde los años ochenta se erige como uno de los pilares del heavy metal español . Con más de 45 años de trayectoria y más de un millón de discos vendidos, su presencia garantiza una descarga de clásicos infaltables como Vamos muy bien y Autopista .

, legendaria agrupación que desde los años ochenta se erige como uno de los pilares del . Con más de 45 años de trayectoria y más de un millón de discos vendidos, su presencia garantiza una descarga de clásicos infaltables como y . Celtian , la joven propuesta de folk metal encabezada por Xana Lavey , cuya voz ha seducido a miles de fanáticos en Europa y América. Con temas como La hija de las estrellas y En tierra de hadas , representan la nueva sangre del metal épico.

, la joven propuesta de folk metal encabezada por , cuya voz ha seducido a miles de fanáticos en Europa y América. Con temas como y , representan la nueva sangre del metal épico. Lujuria, banda segoviana reconocida por su estilo provocador, bautizado como “heavy erotic metal”, que mezcla humor, crítica social y una actitud irreverente que no deja indiferente a nadie.

Además, los organizadores han anunciado la presencia de una banda sorpresa, lo que ha elevado aún más la expectativa entre los fanáticos.

El Ritual y Furia Fest busca convertirse en un espacio de encuentro intergeneracional, donde convivirán leyendas, nuevas promesas y una comunidad que comparte la misma pasión por los riffs, la épica y la fuerza del metal.

Ritual y Furia Fest: una experiencia inmersiva en la Arena CDMX

Más que un concierto, este festival se perfila como un ritual colectivo que combina música, identidad y hermandad. La Arena CDMX, uno de los recintos más importantes del país, abrirá sus puertas para recibir a miles de seguidores que vivirán una atmósfera cargada de energía, poder y emociones intensas.

El formato de escenario 360° permitirá que el público se sienta parte de la acción, viendo a sus ídolos desde todos los ángulos y disfrutando de una cercanía inusual para un espectáculo de este calibre. La producción técnica promete un despliegue visual impactante, con luces, pantallas y efectos diseñados para envolver a los asistentes en cada acorde.

Los precios de los boletos van desde $650 hasta $2,530, lo que ofrece diferentes alternativas para que nadie se quede fuera de esta cita con la historia. La venta de entradas ya está disponible Superboletos y en las taquillas de la Arena CDMX.

Con esta propuesta, México reafirma su lugar como epicentro de la música metal en Latinoamérica, y el Ritual y Furia Fest se perfila para convertirse en una tradición anual que una lo mejor del talento europeo con la pasión del público mexicano.