Paramount producirá una película live action de Call of Duty

Call of Duty tendrá adaptación live action de la mano de Paramount (@CallofDuty/x)

Paramount firmó un acuerdo con la distribuidora de videojuegos Activision para producir la primera película live action de Call of Duty, esto fue informado por el medio Variety.

El largometraje estará basado en el universo de este juego que abarca más de 30 títulos desde su estreno en 2003, aunque por el momento no se han revelado detalles de la trama.

Call of Duty es una franquicia de videojuegos en primera persona desarrollado por Infinty Ward que principalmente busca una experiencia de combates militares, alguno reales, como la Segunda Guerra Mundial.

El presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison, indicó en un comunicado que este acuerdo era un “sueño hecho realidad”.

El acuerdo incluye la posibilidad de expandir la producción de contenido basado en ‘Call of Duty’ a series u otras películas.

“Que Activision y jugadores de todo el mundo nos hayan confiado la tarea de llevar este extraordinario universo narrativo a la gran pantalla es un honor y una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera”, expresó.

La producción de esta historia se une a la creciente ola de adaptaciones de videojuegos impulsada por Paramount, como Sonic, en un momento en que Hollywood también apuesta por títulos como Super Mario Bros., Minecraft o Mortal Kombat.

El acuerdo entre Paramount y Activision llega tan solo un mes después de que Paramount cerrara su fusión con Skydance por 8 mil millones de dólares.