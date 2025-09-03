Junior H anuncia tercera fecha en CDMX: Boletos, precios, cómo y dónde comprar entradas

Junior H en la Plaza de Toros El cantante de corridos ya confirmó una tercera fecha en la Ciudad de México como parte de su gira internacional. (Graciela López Herrera)

Ante la respuesta arrolladora de sus seguidores, el cantante de corridos tumbados Junior H ha confirmado una tercera fecha para su concierto en la Monumental Plaza de Toros “La México”, programada para el sábado 13 de diciembre de 2025, como parte de su gira “México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025”

La venta de boletos para la gira comenzó el martes 2 de septiembre. Rápidamente las entradas para la fecha original del 29 de noviembre se agotaron, lo que llevó a la confirmación de una segunda presentación el 30 de noviembre.

Junior H Se agregó una tercera fecha de Junior H en la Plaza de Toros México tras dos conciertos ya agotados.

Ante el nuevo agotamiento, los organizadores anunciaron esta tercera función para el 13 de diciembre, no consecutiva, extendiendo la experiencia para quienes no lograron asegurar boletos en las fechas anteriores

Precios de los Boletos para Junior H en CDMX

Los boletos para ambas fechas en Ciudad de México están disponibles exclusivamente a través de la plataforma oficial de Funticket. Los precios, sin cargos por servicio, se detallan a continuación:

Diamante: $3,690 MXN

Barrera: $2,990 MXN

Palcos: $2,000 MXN

Primer Tendido: $1,890 MXN

Segundo Tendido: $1,590 MXN

Lumbrera: $990 MXN

General: $550 MXN

Ante el anuncio, la respuesta de los seguidores ha sido inmediata y entusiasta. La primera fecha del 29 de noviembre se agotó en pocas horas, lo que refleja el fervor y la alta demanda que Junior H mantiene entre su audiencia en la capital. La adición del show del 30 de noviembre representa una “segunda oportunidad” prometedora para quienes no alcanzaron boletos inicialmente