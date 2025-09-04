Murió Giorgio Armani, referente de la moda italiana a sus 91 años

Giorgio Armani muere a los 91 años Armani trabajó en su firma de ropa hasta sus últimos años supervisando y guiando colecciones de moda. (DANIEL DAL ZENNARO/EFE)

El legendario diseñador italiano Giorgio Armani falleció este jueves 4 de septiembre a los 91 años, según confirmó un comunicado oficial del Armani Group. El propietario y fundador de la firma había padecido problemas de salud desde el mes de junio, aunque se mantuvo en privado las causas específicas.

Así anunciaron el fallecimiento de Giorgio Armani

Por medio de sus redes sociales, Emporio Armani anunció del deceso del creador de la firma de moda a través de un comunicado oficial.

“Con infinita pena, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador e incansable fuerza: Giorgio Armani.

A lo largo de los años, Giorgio Armani ha forjado una visión que se ha expandido desde la moda a todos los aspectos de la vida, anticipándose a los nuevos tiempos con extraordinaria claridad y pragmatismo. Lo han impulsado una curiosidad incansable y una profunda atención al presente y a las personas."

¿De qué murió Giorgio Armani?

El comunicado no estableció una causa específica de su deceso. Sin embargo, mencionó que Armani falleció pacíficamente en su casa y rodeado de sus seres queridos. También, resaltó que hasta sus últimos días estuvo trabajando en su compañía supervisando las colecciones y futuros proyectos de la misma.

Por otra parte, se sabe que se recuperaba desde junio de 2025 de una enfermedad no divulgada públicamente, la cual le impidió asistir por primera vez a sus desfiles en la Semana de la Moda de Milán.

¿Cuál fue el impacto de Giorgio Armani en la moda?

Giorgio Armani deja tras de sí una huella imborrable en la historia de la moda. Con la fundación de su casa en 1975, cambió para siempre la manera de entender la elegancia al proponer un estilo sobrio, atemporal y funcional. Fue pionero en desestructurar la sastrería clásica, suavizar las líneas y apostar por tonos neutros que proyectaban poder y sofisticación sin necesidad de excesos.

Su salto a la fama internacional llegó en los años ochenta, cuando vistió a Richard Gere en American Gigolo, lo que abrió las puertas de Hollywood y lo convirtió en uno de los diseñadores favoritos de las estrellas en la alfombra roja. Figuras como Michelle Pfeiffer, Cate Blanchett o George Clooney consolidaron su imagen como el creador del “lujo discreto”.

Pero Armani no se limitó a la ropa: expandió su marca a fragancias, accesorios, mobiliario, restaurantes e incluso hoteles, hasta levantar un imperio que generaba miles de millones de euros al año. Siempre fiel a la filosofía del “Made in Italy”, trabajó hasta el final de sus días al frente de su firma, cuidando cada detalle y manteniendo un control creativo absoluto.

Su influencia va más allá de la moda: elevó el diseño italiano a la categoría de referente mundial y cambió la manera en que hombres y mujeres se visten para expresar estilo, poder y modernidad. Su legado, elegante y sobrio, seguirá marcando el rumbo de la moda en las próximas generaciones.