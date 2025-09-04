Rels B en el Palacio de los Deportes 2025: los mejores momentos del primer concierto en CDMX

Rels B durante su concierto en primera fecha en el Palacio de los Deportes Foto: Adrián Contreras (SUNNY QUINTERO)

Una noche llena de ritmo, nostalgia y una energía que se sentía en cada canción. Rels B encendió el escenario del Palacio de los Deportes con un público completamente entregado. El cantante español no se limitó en dar un show inolvidable, consolidando su lugar como uno de los artistas urbanos más importantes de habla hispana.

El 3 de septiembre de 2025, el Palacio de los Deportes se convirtió en el epicentro del R&B y trap en español. Rels B, también conocido como Skinny Flakk, inauguró su serie de seis conciertos consecutivos en la Ciudad de México como parte de su gira mundial “Rels B World Tour 2025: A New Star”. Esta gira acompaña el lanzamiento de su séptimo álbum, a new star (1 9 9 3), publicado en 2024, y que ya lo ha llevado a escenarios de Europa y América Latina con llenos totales.

Un show inolvidable

El escenario, diseñado en formato pasarela, permitió al artista acercarse aún más a sus seguidores. Con efectos de fuego, humo y una pantalla panorámica de gran formato, cada detalle visual potenció la experiencia. Además, un coro en vivo acompañó durante varios temas, enriqueciendo la interpretación de canciones clave y creando una atmósfera aún más envolvente.

Rels B durante su concierto en primera fecha en el Palacio de los Deportes Foto: Adrián Contreras (SUNNY QUINTERO)

El setlist, que incluyó alrededor de 30 canciones, recorrió momentos icónicos de su carrera. Temas como “Tienes el Don”, “Cómo Dormiste”, “Shorty que te Vaya Bien”, “Pa quererte”, “Caída del cielo” y “La Vida Sin Ti” fueron coreados al unísono por miles de asistentes. Cada interpretación se transformó en un diálogo íntimo entre el artista y su público, con energía que nunca decayó.

La primera noche en la CDMX

Esta presentación marcó el arranque de seis noches históricas en el Palacio de los Deportes, un logro pocas veces visto en el género urbano en español. Con boletos agotados desde semanas antes en varias de las fechas, Rels B demostró la magnitud de su conexión con México. El público respondió con gritos, aplausos y cantos que acompañaron cada movimiento del artista, reafirmando el papel central que juega el país en su trayectoria.

Durante el concierto, el cantante aseguró que cada noche será distinta, con sorpresas y detalles exclusivos para quienes asistan a más de una fecha. Este compromiso con la variedad y la experiencia única ha sido una constante en su World Tour A New Star, que inició el 1 de marzo en Madrid y concluirá el 3 de octubre en Zaragoza.

La gira confirma que la música de Rels B trasciende fronteras y generaciones. Desde Madrid hasta Latinoamérica, el artista ha conseguido llenar recintos masivos, y en México encontró uno de sus puntos más altos con seis presentaciones consecutivas en el Palacio de los Deportes.

Rels B durante su primera noche en el Palacio de los Deportes Foto: Adrián Contreras (SUNNY QUINTERO)

Más allá de su propuesta musical, el show en la CDMX se convirtió en un ritual colectivo en el que miles de voces se unieron para cantar, saltar y vibrar con cada acorde. La euforia y la fidelidad del público mexicano consolidan a Rels B no solo como un fenómeno internacional, sino también como una estrella que ha hecho de México su segunda casa artística.