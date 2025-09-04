The Weeknd en México: Conciertos, fechas, sedes y cómo comprar boletos

The Weeknd El cantante y productor regresa a nuestro país después de tres años de su última presentación individual.

La gira mundial de The Weeknd, After hours til dawn stadium, estará llegando a México. El cantante canadiense estará de regreso en nuestro país anunciando dos presentaciones, aunque se espera que se puedan agregar más shows en el futuro próximo. Te decimos todo lo que tienes que saber del anuncio

Conciertos de The Weeknd en México: Fechas y sedes

Luego del lanzamiento de su producción discográfica más reciente, Hurry Up Tomorrow, que se estrenó en enero de este 2025, el cantante canadiense anunció finalmente su gira internacional donde estará presentándose con los sencillos de este álbum así como de sus éxitos más populares.

En este primer anuncio, México y Brasil aparecen como las únicas dos ciudades de Latinoamérica donde se estará presentando. Además, para sus presentaciones en nuestro país, vendrá acompañado de la cantante y bailarina, Anitta.

lunes 20 de abril de 2026: Estadio GNP Seguros (CDMX)

martes de abril de 2026: Estadio GNP Seguros (CDMX)

¿Cuándo y dónde comprar boletos para The Weeknd en México?

Será a partir de este lunes 8 de septiembre que se lleve a cabo la preventa a través del sitio oficial de Ticketmaster desde las 14:00 horas. Esta primera fase será exclusiva para clientes con tarjeta HSBC de débito y crédito.

La última vez que The Weeknd estuvo en México fue en septiembre del año 2023, cuando realizó presentaciones en Ciudad de México y Monterrey.

Ahora, estará presentándose con su nuevo material como Wake me Up, Open Hearts, Timeless, Enjoy The Show; así como varios de sus éxitos como Blinding Lights, Starboy, Save Your Tears, entre otros.