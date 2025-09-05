Netflix confirma una tercera temporada de ‘Wednesday’: ¿Cuál será la fecha exacta del estreno de ‘Miércoles’?

Wednesday temporada 3 podría llegar en 2027 Netflix

Netflix ha confirmado que Miércoles (Wednesday), la exitosa serie protagonizada por Jenna Ortega, tendrá una tercera temporada. La noticia llegó poco después del estreno de la segunda entrega, reafirmando que la historia de la hija de la familia Addams se ha convertido en uno de los fenómenos más sólidos de la plataforma.

¿Cuándo se estrena Miércoles (Wednesday) temporada 3?

Aunque aún no se ha revelado cuándo podremos ver los nuevos episodios, la producción ya trabaja en el desarrollo de la trama y la evolución de sus personajes. Los creadores, Alfred Gough y Miles Millar, han adelantado que veremos más sobre la misteriosa Tía Ophelia, presentada en la temporada anterior, así como el futuro de Enid tras transformarse en loba y los secretos que siguen rodeando a Nevermore Academy.

“Durante las últimas semanas he sido cazada, encantada e imitada por millones en internet. Ha sido pura tortura, gracias”, narró el personaje de Ortega, según un video difundido por Netflix “Durante las últimas semanas he sido cazada, encantada e imitada por millones en internet. Ha sido pura tortura, gracias”, narró el personaje de Ortega, según un video difundido por Netflix (Especial)

Y, aunque no hay una fecha estipulada, los rumores apuntan a que a finales de este mismo año podrían comenzar los rodajes de la tercera temporada, por lo que el estreno para Miércoles (Wednesday) temporada 3 podría ocurrir a principios o mediados de 2027.

“Nuestro objetivo para la tercera temporada es el mismo que para todas: hacer que sea la mejor temporada deMiércoles (Wednesday)posible", afirmó el co-creador y showrunner Alfred Gough.

¿Qué podemos esperar de la nueva temporada?

La tercera temporada promete ampliar el universo de la familia Addams con nuevos personajes y conflictos que pondrán a prueba a Miércoles en todos los sentidos. Además, el equipo creativo busca mantener el equilibrio entre humor oscuro, misterio y terror juvenil, fórmula que ha conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo.

“Queremos seguir profundizando en nuestros personajes y, al mismo tiempo, ampliar el mundo de Nevermore y Miércoles“, agregó Gough.

La expectación es enorme, ya que Wednesday no solo es una de las producciones más vistas de Netflix, sino también una de las que más conversación ha generado en redes sociales. Los seguidores están ansiosos por descubrir cuáles serán los nuevos secretos, enfrentamientos y giros de la historia que marcarán el futuro de la joven Addams.