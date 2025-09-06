“En el camino” de David Pablos, galardonada en Venecia

David Pablo galardonado en Venecia por su película "En el camino" (ETTORE FERRARI/EFE)

La película “En el camino”, del mexicano David Pablo la cual narra la historia sobre un romance homosexual de un vagabundo y un camionero ganó este sábado el premio a mejor película de la sección Horizontes del Festival de Venecia, dedicada a las nuevas vanguardias.

Pablos, originario de Tijuana, ha estado activo desde 2007 y ha dirigido películas como “El baile de los 41″ (2020), “Las elegidas” (2015), entre otras.

En la entrega ocurrida en el Palacio del Cine del Lido, el director agradeció a su equipo por “su pasión e implicación en el proyecto”.

“Esta película viene de un lugar muy personal y es muy bonito ver que conecta con otras personas”, expresó.

Junto a él, una de las productoras del filme, Inna Payan, reconoció el trabajo de todos los coproductores, entre los que citó a Diego Luna. Y cerró sus palabras con el grito “viva el cine y viva Palestina”.

En la rueda de prensa de los premiados tras la ceremonia, David Pablos comentó que el proyecto surgió cuando conoció el mundo de los traileros.

“Me enamora la vida nómada, la sociabilidad en la carretera y todo lo que implica en México, donde los horarios de trabajo no están regulados, hay abusos de sustancias, es un contexto que no había sido retratado en pantalla”, indicó.

Y a partir de ahí decidió contar una relación entre dos hombres “en el contexto menos adecuado para una historia como esta”.

La película llegó a la ceremonia de premios de Venecia tras haber sido distinguida en la víspera con el “Queer Lion”, galardón colateral que premia a las mejores obras de carácter LGBTQ+.

“En el camino” es una historia de amor entre Veneno (Víctor Prieto), un joven vagabundo que se prostituye en las peligrosas carreteras del norte del país y el camionero Muñeco (Osvaldo Sánchez) y los intentos de ambos por evitar un trágico final.

En el Camino

El encuentro entre ambos dará origen a una relación inesperada en medio de un mundo de “hombres” y a un viaje común en el que emergerán las sombras del pasado, poniendo sus vidas en peligro.