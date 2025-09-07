Rels B conquista su cuarto Palacio de los Deportes

El cantante español Daniel Heredia, mejor conocido como Rels B, vivió una de las veladas más memorables de su carrera al presentarse en un abarrotado Palacio de los Deportes, donde ofreció un concierto cargado de energía, nostalgia y conexión con su público mexicano.

Con seis presentaciones consecutivas con entradas agotadas en este mismo recinto, el intérprete de “A new star” se ha convertido en el primer artista de habla hispana en alcanzar esta hazaña, consolidando así su lugar como uno de los referentes más importantes de la escena musical urbana actual.

El show formó parte de su gira “A New Star World Tour 2025”, la cual está a punto de concluir en México, quedándole únicamente dos fechas más antes de continuar con su recorrido internacional. Desde los primeros minutos, Rels B dejó claro que la noche sería especial. Confesó sentirse ansioso y emocionado, pues este concierto fue el primero que se anunció dentro de su tour, lo que le otorgaba un valor simbólico adicional.

Rels B conquista su cuarto Palacio de los Deportes

A lo largo de casi dos horas, el cantante mallorquín hizo un repaso por las distintas etapas de su trayectoria musical. Clásicos como “Lejos de ti” y “Un verano en Mallorca” desataron la euforia de los asistentes, quienes corearon cada palabra y compartieron la emoción de acompañar al artista en un viaje de regreso a sus raíces. Más adelante, el setlist dio paso a temas más recientes como “Un rodeo” y “Tú vas sin”, que reafirmaron su versatilidad y el crecimiento de su propuesta artística.

El ambiente en el Palacio de los Deportes fue eléctrico. Las luces, la producción visual y el sonido envolvieron a los miles de fans que, desde temprano, se dieron cita para no perderse lo que muchos ya consideran la mejor presentación de su gira en México. Rels B, fiel a su estilo, se mostró cercano, agradecido y auténtico, interactuando constantemente con el público y compartiendo anécdotas que reforzaban la conexión con la audiencia.

Rels B conquista su cuarto Palacio de los Deportes

En un momento especialmente emotivo, el cantante mallorquín aseguró que esta noche no tendría comparación con ninguna de sus futuras presentaciones, pues la entrega de sus seguidores mexicanos había superado todas sus expectativas. Incluso bromeó con que seguramente quedaría afónico para el próximo concierto debido a la intensidad con la que vivió el espectáculo.

Cabe recordar que el artista ya había pisado escenarios mexicanos en 2024, cuando participó en el Coca Cola Flow Fest y posteriormente se presentó en el Foro Sol, lo que marcó el inicio de una relación cada vez más sólida con el público nacional. Sin embargo, su regreso este año al Palacio de los Deportes, con un récord de seis fechas con boletos agotados, elevó esa conexión a un nuevo nivel.

La noche del sábado no solo representó un hito en la carrera de Rels B, sino también un capítulo más en la historia de los conciertos masivos en la Ciudad de México, donde artistas internacionales encuentran una de las audiencias más apasionadas del mundo. Con esta presentación, Rels b dejó claro que su música ya forma parte de la banda sonora de toda una generación.