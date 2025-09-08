4 Momentos que Volvieron épicos los MTV VMAs 2025





Sabrina Carpenter y su poderoso mensaje a favor de la comunidad trans

Sabrina Carpenter, en su mejor momento con el álbum Man’s Best Friend (#1 en EE. UU.), se lanzó con todo en el escenario. Estrenó “Tears” rodeada de drag queens con carteles que decían “Dolls Dolls Dolls” y “In Trans We Trust”, lanzando un guiño político en medio del espectáculo. Además, un toque al estilo Britney que conquistó al público.

La presentación de Ricky Martin

Además de haber hecho una energica presentación con éxitos como “Livin’ La Vida Loca”, “Pégate”, “Shake Your Bon-Bon”, “Vente pa’ca”, “María” y “The Cup of Life”, fue galardonado con el primer Latin Icon Award de la historia, de manos de Jessica Simpson, quien le agradeció por la influencia que ha tenido en su carrera.

Cabe señalar que esta es la presentación número 26 del puertorriqueño en desde su primera actuación en los VMAs, durante la cual interpretó “She’s All I Ever Had” y “Livin’ La Vida Loca”.

Rosé y Ariana Grande ponen la salud mental en el centro

Rosé, como parte de Blackpink, obtuvo su primer VMA en solitario al ganar Canción del Año por “APT.” y dedicó su premio a su terapeuta: “agradecerme por no rendirme incluso en los momentos más difíciles”. Ariana Grande, al ganar Mejor Video Pop por “Brighter Days Ahead”, también agradeció “a mi terapeuta y a la comunidad gay”. Vaya forma de celebrar el triunfo y el autocuidado.

Megan Stalter y el momentazo publicitario más divertido

La comediante se robó cámaras con un spot para Dunkin’: uñas XXL, sombrero extravagante y una bolsa con forma de vaso incrustada de cristales. El #brandedcontent más icónico de la noche.