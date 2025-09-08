Midnight Til Morning debuta con “Bye”: la banda revelación de Netflix Building the Band

La agrupación Midnight Til Morning debuta con la canión "Bye"" Especial

Formada en el reality musical de Netflix Building the Band, que hoy figura en el Top 10 Global de la plataforma, Midnight Til Morning es la prueba de que un proyecto nacido frente a las cámaras puede transformarse en una propuesta musical sólida y duradera. El cuarteto integrado por Conor Smith, Mason Watts, Shane Appell y Zach Newbould mezcla vulnerabilidad, energía y un carisma que ha conquistado audiencias de ambos lados del mundo.

En entrevista, los integrantes compartieron con entusiasmo lo que ha significado pasar de concursantes a artistas en plena consolidación.

“Cada presentación fue transformadora”, recuerda Shane. “Al inicio éramos muy nuevos, pero conforme avanzaba el programa nos sentimos más cómodos y conectados. Ese fue el verdadero punto de partida”.

Esa confianza los llevó, apenas dos semanas después de terminar el rodaje, a reunirse en Australia para trabajar en el estudio. “Queríamos aprovechar al máximo la oportunidad. Creíamos en nosotros como banda y nos enfocamos en grabar música y preparar un tour”, agrega Conor.

“Bye”: un debut con peso propio

Su carta de presentación es “Bye”, un tema cargado de melancolía y fuerza emocional que cuenta con una nómina de lujo detrás: Benson Boone, Amy Allen, Scott Harris y Elie Rizk, además del productor nominado al Grammy JT Daly.

“Fue increíble trabajar con gente de ese calibre”, explica Mason. “Queríamos que la canción reflejara tanto nuestra vulnerabilidad como nuestro poder. Todos trajimos emociones personales al estudio, recuerdos de momentos en los que no queríamos decir adiós”.

El resultado es un debut que no solo los posiciona como una promesa musical, sino que también les da credibilidad entre colegas y productores de talla internacional.

El lanzamiento se complementa con un videoclip dirigido por Josh Harris, caracterizado por su estilo narrativo y visualmente evocador. En él, cada integrante representa una faceta del duelo amoroso: escribir, recordar, producir o cantar a un fantasma.

“Queremos que cada video sea abierto a la interpretación”, dice Zach. “Los fans pueden darle su propio significado. Eso nos emociona: la música y las imágenes no deberían significar solo una cosa, sino miles de mensajes para miles de personas”.

Con más de medio millón de seguidores en TikTok y una comunidad en crecimiento en Instagram, Midnight Til Morning sabe que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo.

“No queríamos ser vistos solo como una sensación viral”, admite Shane. “Hicimos covers de canciones que realmente nos gustaban, pero sobre todo mostramos quiénes somos fuera de cámara. Eso es lo que conecta con la gente: vernos genuinos”.

Esa autenticidad se refleja también en la forma en que escuchan a sus fans. “Nos dicen lo que les gusta, lo que no, y nos inspiran con ideas. Queremos que todo sea una colaboración con ellos, porque son la razón de que estemos aquí”, afirma Mason.

¿Qué viene para Midnight Til Morning?

Junto con “Bye”, la banda sorprendió a sus seguidores con un segundo lanzamiento: “Ghost of Us”, una balada poderosa que amplía la paleta emocional de su debut.

Además, acaban de anunciar una gira por Estados Unidos y Canadá que arrancará este otoño. “Queremos que sea una experiencia íntima y cercana, no un show distante. Tocaremos nuestros instrumentos, cantaremos covers y nuevas canciones, y sobre todo será un momento inolvidable con nuestros fans”, promete Conor.

Y aunque el horizonte ya pinta grande, los sueños de Midnight Til Morning van aún más lejos. “Nos vemos tocando en estadios en unos años”, dice Zach con una sonrisa. “Queremos ser la banda más grande del mundo. Y, claro, también queremos ir a México”.

Con un debut respaldado por nombres de peso, una base de fans leales y un mensaje claro de autenticidad, Midnight Til Morning busca demostrar que su historia apenas comienza.