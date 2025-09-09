Posible setlist de Kendrick Lamar en el Estadio GNP: clásicos y estrenos para una noche histórica

Grand National Tour

El Estadio GNP Seguros en Ciudad de México se prepara para recibir a uno de los artistas más influyentes de las últimas dos décadas: Kendrick Lamar, quien inicia su etapa latinoamericana con un show que se perfila como uno de los más comentados del año.

De acuerdo con las primeras presentaciones del Grand National Tour, Lamar suele comenzar sus conciertos con una apertura explosiva, centrada en temas de su más reciente trabajo, GNX. Canciones como “wacced out murals”, “squabble up” y “tv off” han ocupado el inicio de sus sets, acompañadas por piezas que refuerzan su carácter innovador como “ELEMENT.”.

La dinámica de este primer bloque no solo establece el tono sonoro del concierto, sino que también marca la transición hacia una narrativa cargada de símbolos visuales. Proyecciones de su natal Compton, referencias a la justicia social y a la resistencia cultural suelen entrelazarse con la música, creando un espectáculo que va más allá de lo auditivo.

Aunque en otras ciudades Lamar compartió escenario con SZA, en México se ha confirmado que la presentación será exclusivamente suya, lo que le da espacio para extender la exploración de su nuevo material y reforzar su presencia como solista.

Un setlist estimado para esta primera parte podría incluir:

wacced out murals

squabble up

ELEMENT.

tv off

Este bloque inicial funcionará como declaración de intenciones: Kendrick no llega solo a repasar su legado, sino a reafirmar que su presente creativo es igual de poderoso.

El corazón del concierto: intensidad y legado

Tras el arranque, el concierto entra en un segundo bloque de alta intensidad, donde Lamar alterna lo nuevo con los himnos que lo convirtieron en referente global. Temas como “euphoria”, “HUMBLE.”, “DNA.” y “Money Trees” forman parte recurrente de su repertorio reciente.

La fuerza de este segmento reside en el equilibrio entre introspección y catarsis colectiva. Mientras “euphoria” y “Count Me Out” conectan con un público que sigue de cerca su faceta más personal, canciones como “m.A.A.d city” y “Swimming Pools (Drank)” evocan la energía que lo catapultó desde good kid, m.A.A.d city.

Según reportes de fans y sitios especializados en giras, como TourSetlist.com y hiphoprequest.com, en las presentaciones de 2025 se han mantenido estables entre 20 y 25 canciones, con variaciones menores. Eso hace pensar que México disfrutará de una noche extensa, con espacio tanto para los hits como para rarezas.

Un segmento estimado de clásicos y favoritos podría incluir:

euphoria

HUMBLE.

DNA.

Money Trees

Alright

m.A.A.d city

Swimming Pools (Drank)

Count Me Out

Aquí es donde el Estadio GNP Seguros alcanzará su mayor clímax: miles de voces coreando versos que hoy son parte de la memoria colectiva del hip-hop contemporáneo.

Un cierre cargado de símbolos y sorpresas

El tercer bloque y desenlace del concierto promete ser tanto emocional como contundente. Las giras recientes de Lamar suelen concluir con canciones que condensan su discurso político, social y cultural, combinando poder musical con un montaje escénico cargado de simbolismo.

Entre los temas más probables para esta recta final están “Not Like Us”, “Backseat Freestyle”, “Poetic Justice” y “peekaboo”. Además, en algunas ciudades el rapero ha incluido material inédito, como una pieza referida tentativamente como “BODIES”, lo que alimenta la expectativa de sorpresas exclusivas para el público mexicano.

La posible despedida con “TV Off (Part 2)” sería coherente con el estilo conceptual del tour: un cierre introspectivo que dialoga con la apertura, reforzando la idea de ciclo narrativo dentro del show.

Un setlist tentativo de cierre podría ser:

Not Like Us

Backseat Freestyle

Poetic Justice

peekaboo

dodger blue

TV Off (Part 2) o material inédito (“BODIES”)

Este final no solo confirmaría la potencia artística de Lamar, sino también su capacidad de sorprender y renovar su repertorio incluso en un contexto de gira mundial.

Más allá de la lista de canciones, lo que distingue a Kendrick es su habilidad para convertir un concierto en un manifiesto escénico: luces, visuales y narrativa se conjugan para entregar una experiencia que va más allá de la música.

Un espectáculo que ya se anticipa histórico

El concierto de Kendrick Lamar en el Estadio GNP Seguros se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario musical en México en 2025. No solo porque marca el inicio de su recorrido latinoamericano, sino porque sintetiza lo que ha sido su trayectoria: un artista que se reinventa en cada álbum, sin abandonar la raíz de su legado.

Aunque el setlist final está sujeto a variaciones, todo apunta a una estructura en bloques: apertura moderna con GNX, núcleo con himnos de su carrera y un cierre potente con clásicos y sorpresas.

El Grand National Tour es más que una gira: es una exploración artística sobre identidad, justicia social y resistencia cultural. Y en México, un país con una enorme base de fans del hip-hop, esta cita promete convertirse en una noche que quedará en la memoria colectiva.