Fallece el primer actor venezolano, Eduardo Serrano, a los 82 años

Eduardo Serrano falleció a causa del cáncer Especial

La mañana de este 11 de septiembre el mundo del espectáculo se vistió de luto para despedir al querido actor de telenovelas Eduardo Serrano. La noticia la confirmó su hija, Magaly Serrano, a través de sus redes sociales con un mensaje conmovedor.

¿De qué murió Eduardo Serrano?

Aunque nunca hubo un pronunciamiento por parte del actor sobre su enfermedad, su hija Magaly y la cantante Mirtha Pérez, utilizaron las redes sociales para informar sobre el estado de salud del cantante y también para solicitar ayuda económica, pues el costo del tratamiento para combatir la enfermedad eran excesivamente caros.

“Requerimos de cosas especiales para poder tenerlo en casa cómodo, tranquilo, para su próxima quimio, que va a ser el 20 de agosto”, publicó en aquel difícil momento Magaly, hija del actor.

De tal forma que ambas revelaron que al actor se le había diagnosticado cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro, aunado al cáncer de vejiga que también padecía, lo cual, en palabras de las familiares, “lo llevó a que le hicieran una nefrostomía”.

Familiares y amigos se despiden de Eduardo Serrano

Tras el anuncio de la muerte del actor esta mañana, las muestras de pesar no se hicieron esperar. Magaly despidió a su padre con un mensaje conmovedor en el que deja entrever la complicidad entre ella y su padre:

‘Papito, ¿buscas al chichi en la práctica?’ — ‘¡Sí, mi vida! Papito, ¿será que pintamos esta chimenea de blanco?’ — ‘¡Claro, mi vida!’ ‘Papito, ¿nos vamos a DC, estás feliz?’ ‘¡Claro que sí, mi vida!’. Este no es un adiós, amor de mi vida… Este es un ‘nos vemos pronto, mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’, escribió la promogénita del actor.

¿Quién fue Eduardo Serrano?

El actor Eduardo Serrano nació en Caracas, Venezuela, un 30 de noviembre de 1942. Su carrera actoral fue muy prolífica, pues entre las novelas más icónicas en las que participó se encuentran ‘Los secretos de Lucía’, ‘El rostro de la venganza’, ‘El cuerpo del deseo’, y ‘La suerte de Loli’.