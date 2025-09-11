Premios Emmy 2025: ¿Cuándo, dónde y a qué hora verlos en vivo en México?

La edición número 77 de los Premios Emmy esta a la vuelta de la esquina. En esta ocasión, se celebrará el domingo 14 de septiembre de 2025, en el Peacock Theatre de Los Ángeles.
Si estás en México, prepárate: la ceremonia arrancará alrededor de las 18:00 horas (tiempo del centro del país). Pero antes, no te puedes perder la alfombra roja y las entrevistas previas.
¿En qué canales y plataformas verla en vivo en Mexico?
Televisión de paga
- TNT es la señal clásica que transmitirá los Emmy en México, tanto la ceremonia como los preparativos de la alfombra roja.
Streaming / plataformas en línea
- HBO Max será la plataforma vía streaming que ofrecerá la transmisión en vivo para Latinoamérica, incluyendo México.
- También se espera que plataformas tipo Star+ y/o servicios asociados puedan tener opciones de repetición o contenido on-demand si no puedes ver la ceremonia en vivo.
¿Quienes están nominados a los Premios Emmy 2025?
Mejor serie de drama
- Andor
- The Pitt
- Severance
- The White Lotus
- The Last of Us
- The Diplomat
- Paradise
- Slow Horses
Mejor serie de comedia
- The Studio
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Abbott Elementary
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- What We Do in the Shadows
Mejor serie limitada o antología
- Adolescence (Netflix)
- The Penguin (HBO)
- Dying for Sex (FX)
- Black Mirror (Netflix)
- Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story (Netflix)
Mejor actriz en una serie de drama
- Kathy Bates (Matlock)
- Britt Lower (Severance)
- Bella Ramsey (The Last of Us)
- Sharon Horgan (Bad Sisters)
- Keri Russell (The Diplomat)
Mejor actor en una serie de drama
- Noah Wyle (The Pitt)
- Adam Scott (Severance)
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Pedro Pascal (The Last of Us)
Mejor actriz en una serie de comedia
- Jean Smart (Hacks)
- Kirsten Bell (Nobody Wants This)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Quinta Brunson (Abbott Elementary)
- Uzo Aduba (The Residence)
Mejor actor en una serie de comedia
- Jeremy Allen White (The Bear)
- Seth Rogen (The Studio)
- Adam Brody (Nobody Wants This)
- Jason Segel (Shrinking)
- Martin Short (Only Murders in the Building)
Mejor actriz en una serie limitada, antología o película
- Michelle Williams (Dying for Sex)
- Cristin Milioti (The Penguin)
- Meghann Fahy (Sirens)
- Cate Blanchett (Disclaimer)
- Rashida Jones (Black Mirror)
Mejor actor en una serie limitada, antología o película
- Colin Farrell (The Penguin)
- Stephen Graham (Adolescence)
- Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)
- Brian Tyree Henry (Dope Thief)
- Cooper Koch (Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story)
Tips para no perder ningún detalle de los Emmy 2025
- Conéctate al pre-show que inicia aproximadamente una hora antes de la ceremonia oficial; ahí es donde podrás ver los mejores looks a detalle, expectativas, reacciones y spoilers.
- Verifica tu zona de cobertura y uso horario, pues la hora señalada (18:00 h centro) es para la Ciudad de México; si estás en otro estado, ajusta.
- Prepara snacks o lo que tu ritual de premios requiera: aquí no solo se ganan premios, sino también surgen los mejores memes y los momentos más “OMG”.
Los Emmy 2025 prometen ser una noche imperdible: grandes nominados, sorpresas, moda y ese ambiente de premiación que se vive mejor en vivo. Ya sabes: TNT si quieres verlo por televisión, Max si prefieres streaming, y sintoniza a esa hora clave. ¡Listo para que armes tu maratón Emmy sin interrupciones!