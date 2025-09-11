Premios Emmy 2025: ¿Cuándo, dónde y a qué hora verlos en vivo en México?

La edición número 77 de los Premios Emmy esta a la vuelta de la esquina. En esta ocasión, se celebrará el domingo 14 de septiembre de 2025, en el Peacock Theatre de Los Ángeles.

Si estás en México, prepárate: la ceremonia arrancará alrededor de las 18:00 horas (tiempo del centro del país). Pero antes, no te puedes perder la alfombra roja y las entrevistas previas.

¿En qué canales y plataformas verla en vivo en Mexico?

Televisión de paga

TNT es la señal clásica que transmitirá los Emmy en México, tanto la ceremonia como los preparativos de la alfombra roja.

Streaming / plataformas en línea

HBO Max será la plataforma vía streaming que ofrecerá la transmisión en vivo para Latinoamérica, incluyendo México.

¿Quienes están nominados a los Premios Emmy 2025?

Mejor serie de drama

Andor

The Pitt

Severance

The White Lotus

The Last of Us

The Diplomat

Paradise

Slow Horses

Mejor serie de comedia

The Studio

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Abbott Elementary

Only Murders in the Building

Shrinking

What We Do in the Shadows

Mejor serie limitada o antología

Adolescence (Netflix)

The Penguin (HBO)

Dying for Sex (FX)

Black Mirror (Netflix)

Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story (Netflix)

Mejor actriz en una serie de drama

Kathy Bates (Matlock)

Britt Lower (Severance)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Keri Russell (The Diplomat)

Mejor actor en una serie de drama

Noah Wyle (The Pitt)

Adam Scott (Severance)

Sterling K. Brown (Paradise)

Gary Oldman (Slow Horses)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart (Hacks)

Kirsten Bell (Nobody Wants This)

Ayo Edebiri (The Bear)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Uzo Aduba (The Residence)

Mejor actor en una serie de comedia

Jeremy Allen White (The Bear)

Seth Rogen (The Studio)

Adam Brody (Nobody Wants This)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Mejor actriz en una serie limitada, antología o película

Michelle Williams (Dying for Sex)

Cristin Milioti (The Penguin)

Meghann Fahy (Sirens)

Cate Blanchett (Disclaimer)

Rashida Jones (Black Mirror)

Mejor actor en una serie limitada, antología o película

Colin Farrell (The Penguin)

Stephen Graham (Adolescence)

Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)

Brian Tyree Henry (Dope Thief)

Cooper Koch (Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story)

Tips para no perder ningún detalle de los Emmy 2025

Conéctate al pre-show que inicia aproximadamente una hora antes de la ceremonia oficial; ahí es donde podrás ver los mejores looks a detalle, expectativas, reacciones y spoilers.

Verifica tu zona de cobertura y uso horario, pues la hora señalada (18:00 h centro) es para la Ciudad de México; si estás en otro estado, ajusta.

Prepara snacks o lo que tu ritual de premios requiera: aquí no solo se ganan premios, sino que también surgen los mejores memes y los momentos más "OMG".

Los Emmy 2025 prometen ser una noche imperdible: grandes nominados, sorpresas, moda y ese ambiente de premiación que se vive mejor en vivo. Ya sabes: TNT si quieres verlo por televisión, Max si prefieres streaming, y sintoniza a esa hora clave. ¡Listo para que armes tu maratón Emmy sin interrupciones!