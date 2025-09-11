Escenario

La ceremonia más esperada de la TV llega con brillo, drama y streaming: te contamos cómo seguir los Emmy 2025 desde México sin complicaciones

Premios Emmy 2025: ¿Cuándo, dónde y a qué hora verlos en vivo en México?

Por Areli Méndez C.

La edición número 77 de los Premios Emmy esta a la vuelta de la esquina. En esta ocasión, se celebrará el domingo 14 de septiembre de 2025, en el Peacock Theatre de Los Ángeles.

Si estás en México, prepárate: la ceremonia arrancará alrededor de las 18:00 horas (tiempo del centro del país). Pero antes, no te puedes perder la alfombra roja y las entrevistas previas.

¿En qué canales y plataformas verla en vivo en Mexico?

Televisión de paga

  • TNT es la señal clásica que transmitirá los Emmy en México, tanto la ceremonia como los preparativos de la alfombra roja.

Streaming / plataformas en línea

  • HBO Max será la plataforma vía streaming que ofrecerá la transmisión en vivo para Latinoamérica, incluyendo México.
  • También se espera que plataformas tipo Star+ y/o servicios asociados puedan tener opciones de repetición o contenido on-demand si no puedes ver la ceremonia en vivo.

¿Quienes están nominados a los Premios Emmy 2025?

Mejor serie de drama

  • Andor
  • The Pitt
  • Severance
  • The White Lotus
  • The Last of Us
  • The Diplomat
  • Paradise
  • Slow Horses

Mejor serie de comedia

  • The Studio
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Abbott Elementary
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • What We Do in the Shadows

Mejor serie limitada o antología

  • Adolescence (Netflix)
  • The Penguin (HBO)
  • Dying for Sex (FX)
  • Black Mirror (Netflix)
  • Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story (Netflix)

Mejor actriz en una serie de drama

  • Kathy Bates (Matlock)
  • Britt Lower (Severance)
  • Bella Ramsey (The Last of Us)
  • Sharon Horgan (Bad Sisters)
  • Keri Russell (The Diplomat)

Mejor actor en una serie de drama

  • Noah Wyle (The Pitt)
  • Adam Scott (Severance)
  • Sterling K. Brown (Paradise)
  • Gary Oldman (Slow Horses)
  • Pedro Pascal (The Last of Us)

Mejor actriz en una serie de comedia

  • Jean Smart (Hacks)
  • Kirsten Bell (Nobody Wants This)
  • Ayo Edebiri (The Bear)
  • Quinta Brunson (Abbott Elementary)
  • Uzo Aduba (The Residence)

Mejor actor en una serie de comedia

  • Jeremy Allen White (The Bear)
  • Seth Rogen (The Studio)
  • Adam Brody (Nobody Wants This)
  • Jason Segel (Shrinking)
  • Martin Short (Only Murders in the Building)

Mejor actriz en una serie limitada, antología o película

  • Michelle Williams (Dying for Sex)
  • Cristin Milioti (The Penguin)
  • Meghann Fahy (Sirens)
  • Cate Blanchett (Disclaimer)
  • Rashida Jones (Black Mirror)

Mejor actor en una serie limitada, antología o película

  • Colin Farrell (The Penguin)
  • Stephen Graham (Adolescence)
  • Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)
  • Brian Tyree Henry (Dope Thief)
  • Cooper Koch (Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story)

Tips para no perder ningún detalle de los Emmy 2025

  • Conéctate al pre-show que inicia aproximadamente una hora antes de la ceremonia oficial; ahí es donde podrás ver los mejores looks a detalle, expectativas, reacciones y spoilers.
  • Verifica tu zona de cobertura y uso horario, pues la hora señalada (18:00 h centro) es para la Ciudad de México; si estás en otro estado, ajusta.
  • Prepara snacks o lo que tu ritual de premios requiera: aquí no solo se ganan premios, sino también surgen los mejores memes y los momentos más “OMG”.

Los Emmy 2025 prometen ser una noche imperdible: grandes nominados, sorpresas, moda y ese ambiente de premiación que se vive mejor en vivo. Ya sabes: TNT si quieres verlo por televisión, Max si prefieres streaming, y sintoniza a esa hora clave. ¡Listo para que armes tu maratón Emmy sin interrupciones!

