Taylor Swift será una testigo clave en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

Especial

De acuerdo a información difundida por la revista People, Taylor Swift podría acudir a declarar en el juicio durante la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni ya que, de nueva, cuenta fue solicitada por la defensa del actor.

El abogado de la intérprete dio a conocer que ella no aceptó acudir a testificar en el caso, sin embargo, si era requerida por el tribunal, podría presentarse hasta la semana del 20 de octubre debido a su ocupada agenda.

Swift señala que ella no tiene tiene lugar en el caso, pero la defensa de Baldoni ha insistido en llamarla como testigo ya que es amiga cercana de Blake Lively y esperan poder interrogarla sobre las conversaciones mantenidas entre ambas sobre el caso derivado de la filmación de la película ‘It ends with us’.

El pleito legal entre los actores inició cuando Lively demandó a su coestrella por acoso sexual al término del rodaje, y que él la acusara de impulsar una campaña de desprestigio en su contra.