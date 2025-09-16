Coachella 2026: Cartel completo anunciado, artistas, bandas y fechas de presentación

Coachella 2026 Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G serán algunos de los principales artistas que se presentarán en el próximo festival musical

Uno de los festivales de música más esperados a nivel internacional finalmente anunció su cartel para este 2026 lleno de estrellas confirmadas y grandes promesas emergentes en la escena. Artistas de la talla de Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y bandas como The Strokes, The XX y Bing Bang son sólo algunos de los grandes protagonistas de este cartel. Esto es todo lo que tienes que saber.

Cartel de Coachella 2026 oficial

Coachella 2026 Así se anunció oficialmente el cartel oficial y completo del festival musical y cultural de Coachella 2026.

El lineup oficial, revelado sorpresivamente el 16 de septiembre de 2025, destaca a cuatro headliners clave: Sabrina Carpenter, quien encabezará los viernes con un set centrado en su hyperpop y hits virales; Justin Bieber, dominando los sábados en su debut como headliner con un repertorio de pop R&B y colaboraciones potenciales; Karol G, cerrando los domingos con un enfoque en reggaetón y empoderamiento latino; y Anyma, presentando un slot especial para su proyecto ÆDEN, fusionando electrónica inmersiva y visuales de vanguardia.

El undercard incluye actos destacados como The Strokes , Young Thug , Addison Rae , The XX, Nine Inch Nails, FKA twigs , Radiohead), Iggy Pop, Sexyy Red, KATSEYE, Ethel Cain , PinkPantheress, Giveon, Little Simz, Devo, Blood Orange, Geese, Dijon y Wet Leg, entre otros, equilibrando nichos subculturales con apelación masiva.

Coachella 2026: sorpresas y expectativas

Se espera que Coachella 2026 eleve su tradición de experiencias inmersivas, con actualizaciones en escenarios como el Do LaB para integraciones de realidad aumentada y diseños eco-friendly, celebrando la diversidad generacional desde millennials hasta Gen Alpha. Las proyecciones apuntan a un énfasis en la globalización musical, incorporando actos emergentes como KATSEYE y Sexyy Red , junto a veteranos como Iggy Pop y Devo, para capturar audiencias amplias y fomentar exploraciones cross-genre.

Con un lineup que equilibra headliners pop con undercard rock y electrónico, se anticipan conflictos horarios estratégicos que promuevan la migración entre stages como el Outdoor Theatre y el Gobi, impulsando un engagement viral en redes. Además, el festival priorizará instalaciones artísticas sostenibles y protocolos post-pandemia, posicionándose como un benchmark para eventos masivos con un enfoque en inclusión cultural y accesibilidad.

Posibles sorpresas de Coachella 2026

Coachella 2026 podría distinguirse por invitados sorpresa que amplifiquen sets a niveles icónicos, siguiendo patrones históricos de crossovers virales. Rumores apuntan a un posible set sorpresa de Radiohead, ligado a una instalación artística en el lineup, potencialmente integrando su tour rumoreado y elementos multimedia inmersivos.

Otras especulaciones incluyen apariciones como Florence + The Machine uniéndose a Sabrina Carpenter para un dúo pop, o Bruno Mars colaborando con Karol G en un mashup latino-pop, basadas en leaks y foros como Reddit.