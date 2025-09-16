Murió Robert Redford, icónico actor estadounidense a los 89 años

Robert Redford

Robert Redford, actor, director, productor y fundador del Sundance Film Festival, murió este martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años, en su hogar en Sundance, Utah, rodeado de sus seres queridos.

Así anunciaron la muerte de Robert Redford a los 89 años

Su publicista, Cindi Berger, confirmó la noticia en un comunicado, pidiendo privacidad para la familia; aún no se han hecho públicos más detalles sobre la causa de su muerte.

El Legado de Robert Redford en el cine

Redford nació en Santa Mónica, California, en 1936, y su carrera artística abarcó más de seis décadas, tanto frente a la cámara como detrás de ella.

Su legado va más allá de los créditos cinematográficos. Fue fundador del Sundance Institute y del Festival de Cine de Sundance, espacios pioneros de apoyo al cine independiente en Estados Unidos, donde muchos cineastas emergentes hallaron una plataforma para mostrar su trabajo.

También fue un activista comprometido con causas ambientales, participando en organismos como el Natural Resources Defense Council y promoviendo iniciativas para usar el cine como herramienta para el cambio social.

Su estilo, su capacidad para combinar éxito comercial con credibilidad artística, y su apoyo a nuevas voces, aseguran que su influencia permanecerá como parte esencial de la historia del cine.