Nicolás Fernández, lidera la transformación global del negocio musical con Be Smart

Nicolás Fernández Foto: Cortesía

Nicolás Fernández es un empresario argentino que se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en la transformación del modelo de negocio de la industria musical a nivel global. Cómo director de Be Smart, Nicolás ha impulsado una nueva forma de entender la relación entre artistas y audiencias, centrada en la creación de comunidades exclusivas y en la monetización directa a través de modelos de suscripción.

A través de Be Smart, Nicolás Fernández impulsa sistemas de suscripción orientados a superfans que, bien implementados, pueden generar entre US$5 y US$8 millones adicionales en una gira de entre 100 y 150 shows, sin reemplazar otras fuentes tradicionales como ticketing, merchandising o patrocinios.

El modelo se basa en ofrecer beneficios concretos; acceso anticipado a entradas (preventas exclusivas), posibilidad de adquirir paquetes VIP, encuentros con el artista, shows privados, productos exclusivos y descuentos en merchandising oficial. Todo bajo una lógica de membresía que prioriza la cercanía y la exclusividad.

Este enfoque está alineado con las conclusiones del informe ‘Music in the Air’ de Goldman Sachs, que estima que el mercado de monetización de superfans representa una oportunidad de hasta $4.5 mil millones, partiendo de que el 20% de los suscriptores de streaming pueden clasificarse como superfans y que estos gastan el doble que el oyente promedio. El mismo reporte proyecta que la industria musical global casi duplicará sus ingresos de $105 mil millones en 2024 a $200 mil millones en 2035, con el live music como uno de sus principales motores.

Su impacto radica en haber desarrollado un enfoque innovador que convierte seguidores en “súper fans”, permitiendo a los artistas construir ingresos recurrentes, predecibles y completamente bajo su control. Este modelo no sólo redefine la economía del entretenimiento, sino que otorga a los creadores una independencia sin precedentes frente a los esquemas tradicionales de la industria.

En un momento donde la industria musical redefine sus modelos de ingresos, Nicolás Fernández, se encuentra liderando una revolución centrada en la conexión directa entre artistas y fans. A través de su compañía, ha consolidado un modelo que está marcando el futuro del entretenimiento digital a nivel global.

Be Smart se ha convertido en un socio estratégico para algunos de los artistas más relevantes de la música internacional, desarrollando plataformas propias de suscripción que permiten transformar audiencias masivas en comunidades altamente comprometidas. Este enfoque no sólo redefine la relación entre artista y fan, sino que crea nuevas fuentes de ingresos sostenibles y controladas directamente por los propios creadores.

La compañía trabaja con figuras de primer nivel como Ricardo Arjona, Luis Miguel, Alejandro Sanz, Don Omar, Chayanne y Cristian Nodal, y ha participado en giras con el negocio de merchandising de Ricardo Montaner y Aventura, entre otros. Be Smart también ha colaborado con los principales empresarios del entretenimiento latino, incluyendo Fenix Entertainment, CMN y Loud and Live, y diferentes empresarios de Shows regionales. consolidando su posición como socio estratégico de referencia en la industria. Y con posibilidad de operar en más de 30 países a través de estructura propia o acuerdos de partnership locales, brindando al artista una solución global.

Con operaciones en Estados Unidos, México, Argentina y Europa, y una estrategia enfocada en la expansión hacia nuevos mercados y verticales del entretenimiento, Nicolás Fernández continúa liderando una compañía que no solo interpreta el cambio en la industria musical, sino que lo impulsa.

Nicolás Fernández ha llevado hoy su compañía Be Smart a que no sea solo una plataforma tecnológica, sino el motor detrás de una nueva economía para artistas, donde la cercanía, la exclusividad y el control definen el éxito.