Superman anuncia fecha de estreno oficial a través de HBO Max

Superman llegará a la plataforma HBO este mes Crédito: HBO

Tras un exitoso paso por cines, Superman, la primera gran apuesta del nuevo universo de DC bajo la dirección de James Gunn, ya tiene fecha confirmada para llegar al streaming: el 19 de septiembre de 2025 estará disponible en HBO Max para todos los suscriptores.

La noticia fue anunciada por el propio Gunn a través de sus redes sociales, despejando la incógnita que mantenía en expectativa tanto a la crítica como a los fanáticos de uno de los superhéroes más icónicos de la cultura popular.

Del cine al streaming

Estrenada en salas en julio de 2025, la cinta recaudó alrededor de 615 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como uno de los grandes estrenos del año. Un mes después, el 15 de agosto, se habilitó su compra y renta digital en distintas plataformas, mientras que las ediciones físicas en Blu-ray y 4K UHD están programadas para llegar en las próximas semanas.

Con su arribo a HBO Max, Superman se integra a la estrategia de Warner Bros. Discovery y DC Studios de potenciar el alcance de sus producciones a través de una ventana de exhibición escalonada: primero cines, luego digital y, finalmente, streaming.

Superman llegará a la plataforma HBO este mes Foto: HBO

La película marca el inicio del DC Universe (DCU), el plan integral de historias interconectadas impulsado por Gunn y el productor Peter Safran. En esta nueva etapa, el actor David Corenswet da vida a Clark Kent/Superman, acompañado de Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult en el papel del villano Lex Luthor.

Más allá de su taquilla, Superman simboliza el relanzamiento de una franquicia que busca devolverle al personaje su vigencia en un panorama competitivo dominado por universos cinematográficos y adaptaciones de cómics.

Con el calendario confirmado, septiembre será un mes clave para los fanáticos de los superhéroes, que verán cómo la nueva visión del Hombre de Acero comienza a consolidarse no solo en la pantalla grande, sino también en la pequeña.