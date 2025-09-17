Concierto íntimo de Okills en Playhaus abre camino a su aniversario en CDMX en el Foro Indie Rocks!

Okills en concierto desde Playhaus en CDMX Foto: Cortesía

La banda venezolana Okills, radicada en México desde hace casi una década, ofreció un concierto íntimo en la terraza de Playhaus, un espacio que se ha convertido en laboratorio de experiencias artísticas únicas. En un formato silente, alejado del estruendo habitual del rock, los músicos transformaron su repertorio en confesiones personales compartidas con el público.

Temas como Asesina, Lo mejor lo peor, No te emociones, La mudanza y Sigo sin pensar en ti adquirieron una nueva dimensión, envueltos en luces suaves y una atmósfera cargada de complicidad. La presentación dejó en claro que, en ocasiones, la fuerza de la música no se mide en decibeles, sino en autenticidad.

Este encuentro sirvió como antesala para una de las fechas más esperadas por la agrupación: el próximo 5 de octubre en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México, Okills celebrará el décimo aniversario de América Supersónica, el álbum que en 2015 marcó su llegada a México y consolidó su propuesta de indie rock con tintes tropicales.

“Esta gira es una fiesta en movimiento y un agradecimiento por estos 10 años; queremos que cada ciudad viva una noche distinta, con mucha música, cercanía y sorpresa”, compartió la banda, adelantando que en el Indie Rocks interpretarán el disco completo de principio a fin, a modo de cápsula de tiempo.

La cita no solo traerá de vuelta himnos como Bonito y Te necesito, sino que también permitirá escuchar nuevas versiones, producto de la madurez y reinvención que el grupo ha cultivado en estos años.

El Foro Indie Rocks, epicentro de la escena independiente capitalina, se convertirá en un templo de memorias colectivas donde la música reafirmará su carácter de resistencia cultural.

El concierto en Playhaus también puso en relieve el papel de Totalplay, que con este proyecto ha creado un ecosistema donde artistas y creadores de contenido pueden experimentar y conectar con el público en un formato distinto. Por su parte, Artemisa Music, agencia que acompaña a Okills, continúa consolidando su posición como referente en el impulso a la música independiente en México.

Lo que se vivió en Playhaus fue más que un concierto: un recordatorio de que Okills no solo celebra el pasado, sino que sigue escribiendo un futuro en el que la independencia y la energía festiva del rock latinoamericano se mantienen intactas. Y el próximo 5 de octubre, en el Foro Indie Rocks, esa historia sumará un capítulo más con el eco vital de América Supersónica.