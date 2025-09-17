¡Vuelve “Amores Perros” a las salas de cine! El reestreno buscará conmemorar sus 25 años boletos ya a la venta

Reestreno de "Amores Perros" llegará a la Cineteca Nacional

Si naciste después del 2000, puede que no recuerdes la explosión que fue Amores Perros en su estreno; sin embargo, este año la icónica cinta cumple 25 años y su regreso promete hacerte sentir la misma vibra de la Ciudad de México caótica, apasionada y brutalmente real que retrató entonces.

¿Por qué este reestreno es especial?

Porque esta versión, además de estar remasterizada, traerá proyecciones especiales, incluyendo la auténtica experiencia en 35 mm .

. Es una celebración del cine mexicano moderno, dirigida por Alejandro González Iñárritu y escrita por Guillermo Arriaga , que cambió la forma de narrar, con tres historias entrelazadas tras un choque automovilístico.

y escrita por , que cambió la forma de narrar, con tres historias entrelazadas tras un choque automovilístico. No es solo nostalgia: es una oportunidad para ver con frescura cómo esas historias de amor, traición, pérdida y supervivencia siguen vigentes.

Fechas, formato y dónde verla

2 de octubre de 2025 : empieza el reestreno en Argentina con apoyo de MACO.

: empieza el reestreno en con apoyo de MACO. 9 de octubre de 2025: México, Brasil y Chile se unen. En México tendrás la versión remasterizada, además de proyecciones en 35 mm en la Cineteca Nacional en CDMX y la Cineteca FICG en Guadalajara.

Tips para aprovechar al máximo el reestreno