¡Vuelve “Amores Perros” a las salas de cine! El reestreno buscará conmemorar sus 25 años boletos ya a la venta

Si naciste después del 2000, puede que no recuerdes la explosión que fue Amores Perros en su estreno; sin embargo, este año la icónica cinta cumple 25 años y su regreso promete hacerte sentir la misma vibra de la Ciudad de México caótica, apasionada y brutalmente real que retrató entonces.
¿Por qué este reestreno es especial?
- Porque esta versión, además de estar remasterizada, traerá proyecciones especiales, incluyendo la auténtica experiencia en 35 mm.
- Es una celebración del cine mexicano moderno, dirigida por Alejandro González Iñárritu y escrita por Guillermo Arriaga, que cambió la forma de narrar, con tres historias entrelazadas tras un choque automovilístico.
- No es solo nostalgia: es una oportunidad para ver con frescura cómo esas historias de amor, traición, pérdida y supervivencia siguen vigentes.
Fechas, formato y dónde verla
- 2 de octubre de 2025: empieza el reestreno en Argentina con apoyo de MACO.
- 9 de octubre de 2025: México, Brasil y Chile se unen. En México tendrás la versión remasterizada, además de proyecciones en 35 mm en la Cineteca Nacional en CDMX y la Cineteca FICG en Guadalajara.
Tips para aprovechar al máximo el reestreno
- Sé puntual: la proyección en 35 mm suele tener aforo limitado.
- Compra boletos con anticipación: las salas como Cineteca Nacional suelen llenarse rápido para estas funciones especiales.
- Vive la experiencia completa: ir acompañado o acompañada, salir a platicar después de la peli, quizá revivir el epílogo caminando por una calle de CDMX, sintiendo la brisa o el humo del tráfico.