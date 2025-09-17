Escenario

Celebra un cuarto de siglo del realismo citadino: “Amores Perros” regresa en versión remasterizada y en 35 mm, para revivir el dolor, la pasión y lo crudo de la CDMX en cines

¡Vuelve “Amores Perros” a las salas de cine! El reestreno buscará conmemorar sus 25 años boletos ya a la venta

Por Areli Méndez C.
Reestreno de "Amores Perros" llegará a la Cineteca Nacional

Si naciste después del 2000, puede que no recuerdes la explosión que fue Amores Perros en su estreno; sin embargo, este año la icónica cinta cumple 25 años y su regreso promete hacerte sentir la misma vibra de la Ciudad de México caótica, apasionada y brutalmente real que retrató entonces.

¿Por qué este reestreno es especial?

  • Porque esta versión, además de estar remasterizada, traerá proyecciones especiales, incluyendo la auténtica experiencia en 35 mm.
  • Es una celebración del cine mexicano moderno, dirigida por Alejandro González Iñárritu y escrita por Guillermo Arriaga, que cambió la forma de narrar, con tres historias entrelazadas tras un choque automovilístico.
  • No es solo nostalgia: es una oportunidad para ver con frescura cómo esas historias de amor, traición, pérdida y supervivencia siguen vigentes.

Fechas, formato y dónde verla

  • 2 de octubre de 2025: empieza el reestreno en Argentina con apoyo de MACO.
  • 9 de octubre de 2025: México, Brasil y Chile se unen. En México tendrás la versión remasterizada, además de proyecciones en 35 mm en la Cineteca Nacional en CDMX y la Cineteca FICG en Guadalajara.

Tips para aprovechar al máximo el reestreno

  • Sé puntual: la proyección en 35 mm suele tener aforo limitado.
  • Compra boletos con anticipación: las salas como Cineteca Nacional suelen llenarse rápido para estas funciones especiales.
  • Vive la experiencia completa: ir acompañado o acompañada, salir a platicar después de la peli, quizá revivir el epílogo caminando por una calle de CDMX, sintiendo la brisa o el humo del tráfico.

