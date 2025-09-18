31 Minutos conquistará el Tiny Desk con Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque

31minutos en Tiny Desk este 6 de octubre Especial

Para los que crecimos entre marionetas, sátira y canciones que se meten en la cabeza, la noticia cayó como una confirmación: 31 Minutos —el noticiero de pulgas, errores y himnos infantiles que trascendió la televisión chilena— tendrá su propia sesión Tiny Desk, el formato íntimo de conciertos de NPR. La cita digital está programada para el 6 de octubre y podrá verse a través del canal de YouTube de NPR Music y en NPR.org, dentro de la quinta edición anual de “El Tiny”, el bloque dedicado al Mes de la Herencia Hispana.

¿Por qué importa (más allá de la nostalgia)?

Tiny Desk no es cualquier vitrina: su formato —grabaciones acotadas, cercanas, pensadas para ser vistas y compartidas en redes— ha catapultado a artistas y reconstruido narrativas alrededor de canciones que, en otros escenarios, habrían pasado desapercibidas. Ejemplo de ello, es el fenómeno que ha generado Ca7riel y Paco Amoroso, cuya sesión los ha catapultado a niveles soprendentes.

Desde presentaciones íntimas que explotan la potencia de lo breve, hasta sesiones que se vuelven virales, el escritorio de NPR funciona hoy como un micromundo donde la cercanía amplifica identidad y memoria cultural.

En los últimos años, la plataforma ha sumado a figuras latinas de alto perfil y proyectado sonidos regionales hacia audiencias globales, y “El Tiny” es la forma en que Alt.Latino y NPR celebran esa diversidad musical.

El creador del programa, Álvaro Díaz, admite que el formato exige una adaptación cuidadosa: son alrededor de 15 minutos para condensar banda en vivo, marionetas y el humor que distingue al proyecto. “Estamos poniéndole toda nuestra concentración, nuestro conocimiento y rigor, porque es una oportunidad bien única y tenemos que aprovecharla”, dijo Díaz en entrevistas tras el anuncio, subrayando la tensión creativa entre mantener la magia escénica y respetar la economía del Tiny Desk.

Para entender por qué esto resulta curioso y prometedor conviene recordar quiénes son: 31 Minutos nació en 2003 de la productora Aplaplac y de la dupla creativa Álvaro Díaz–Pedro Peirano; mezcla sátira de noticiero, música y personajes (Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, entre otros) que construyeron una mitología propia y un cancionero que ha sobrevivido generaciones. Esa mezcla de humor adulto, cuidado musical y corazón infantil es justo lo que hace atractiva su llegada al formato íntimo de NPR.

La sesión de 31 Minutos en Tiny Desk será, técnicamente, un episodio corto dentro de una larga carrera; simbólicamente, puede ser un nuevo pasaporte internacional para un proyecto que ya demostró saber transformarse: de programa televisivo a fenómeno musical y a objeto de culto.