Brad Everett Young muere a los 46 años: actor de Grey’s Anatomy y fotógrafo estrella fallece en accidente imprudencial

Muere Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy y fotógrafo estrella

Muere Brad Everett Young en accidente automovilístico

El multidisciplinario, Brad Everett Young, falleció el pasado 14 de septiembre de 2025 a los 46 años tras un accidente automovilístico en la autopista 134, en Los Ángeles, California.

¿Qué pasó realmente en ese trágico choque?

De acuerdo con los reportes oficiales, Brad conducía solo cuando su vehículo fue embestido por otro coche que circulaba en dirección contraria.

El siniestro ocurrió por la noche, consiguiendo que Young muriera en el acto, a causa del tipo de lesiones sufridas. Lo que se sabe del otro conductor es que sobrevivió y fue hospitalizado.

Trayectoria de un artista con múltiples rostros

Brad Everett Young no solo actuaba, sino también era fotógrafo. Aquí lo que lo hizo brillar:

Participó en series de renombre: Grey’s Anatomy , Felicity , Boy Meets World , Charmed , 90210 , Numb3rs .

, , , , , . En cine, sus créditos incluyen Jurassic Park III , The Artist , Los Ángeles de Charlie , entre otras.

, , , entre otras. Como fotógrafo, retrató a celebridades para revistas como Vogue , Vanity Fair , The Hollywood Reporter .

, , . Fundó Dream Loud Official, proyecto que promovía la educación artística en escuelas.

El legado que deja

Aunque ya no está, lo que Brad Everett Young construyó seguirá vivo:

Su misión de “mantener viva la creatividad” perdurará a través de Dream Loud Official .

. Sus fotografías, sus actuaciones y esa mezcla de sensibilidad y trabajo incansable lo hacen inolvidable.

Amigos y colegas lo despiden con admiración por su bondad, su pasión artística, y por esa capacidad de inspirar a quienes lo rodeaban.

¿Por qué su muerte conmocionó a los medios

Porque Brad era un “multitask”: actor, fotógrafo, creador y promotor del arte, lo que lo ayudó a posicionarse y destacar en diversos círculos y ámbitos.

Sus seguidores llevaban tiempo viendo su trabajo tanto frente a la pantalla como detrás del lente, lo que crea una conexión más humana.