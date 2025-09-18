Estos son los precios oficiales para el concierto de Tyler the Creator en México

Tyler the Creator llegará al Palacio de los Deportes Especial

Tyler, The Creator reveló los precios oficiales para su concierto en la Ciudad de México como parte de CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR. El show está programado para el 24 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes. Los boletos ya están siendo ofrecidos por Ticketmaster MX, con distintas fases de preventa y venta general.

Fases de venta y fechas

Venta Beyond : comienza el martes 16 de septiembre a las 9:00 horas.

: comienza el martes 16 de septiembre a las 9:00 horas. Preventa Priority : miércoles 17 de septiembre a las 9:00 horas.

: miércoles 17 de septiembre a las 9:00 horas. Preventa Banamex : jueves 18 de septiembre a partir de las 11:00 horas.

: jueves 18 de septiembre a partir de las 11:00 horas. Venta general: viernes 19 de septiembre, desde las 11:00 horas.

Precios oficiales de los boletos

Aquí los costos de entrada para el concierto de Tyler, The Creator en el Palacio de los Deportes (CDMX), según la sección del boleto:

PISTA: $4,067.25

$4,067.25 NIVEL B: $5,691.50 a $7,968.25

$5,691.50 a $7,968.25 NIVEL C: $3,211.50 a $4,271.80

$3,211.50 a $4,271.80 NIVEL D: $1,723.50 a $2,188.60

$1,723.50 a $2,188.60 NIVEL E: $1,103.50 a $1,324.30

En México, el anuncio generó expectativa por los precios: aunque algunas zonas de boletos alcanzar niveles elevados, también hay opciones más accesibles, especialmente en secciones D y E.

Tyler, The Creator traerá su gira Chromakopia World Tour a Latinoamérica, incluyendo también fecha en Guadalajara.

