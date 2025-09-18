Tyler, The Creator anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes CDMX

Tyler, The Creator, anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes Especial

El reconocido rapero y productor estadounidense Tyler, The Creator ha confirmado una segunda fecha para su esperado concierto en la Ciudad de México. El 25 de marzo de 2026, el Palacio de los Deportes será nuevamente el escenario donde el artista presentará su gira CHROMAKOPIA: The World Tour.

La primera fecha, programada para el 24 de marzo, agotó rápidamente sus boletos, lo que llevó a la organización a abrir una nueva oportunidad para que más fans puedan disfrutar del espectáculo. La preventa para tarjetahabientes Banamex comenzó el 18 de septiembre, y la venta general se inició el 19 de septiembre a través de Ticketmaster.

Tyler, The Creator, anuncua segunda fecha en el Palacvio de los Deportes, en CDMX Crédito: OCESA

Precio de los boletos para Tyler The Creator

Los precios de los boletos varían según la zona del recinto, con opciones que van desde $1,103.50 hasta $7,968.25 MXN. Las localidades disponibles incluyen pista, niveles E, D, C y B, ofreciendo diferentes experiencias para los asistentes.

Tyler, The Creator es conocido por su estilo único que fusiona hip-hop, rap alternativo y elementos de la cultura pop. Durante su presentación, se espera que interprete éxitos de su discografía, incluyendo temas de su último álbum CHROMAKOPIA (2024) y su reciente lanzamiento DON’T TAP THE GLASS (2025).

Además de su presentación en la Ciudad de México, el artista también se presentará en Guadalajara el 29 de marzo de 2026, en la Arena Guadalajara.

Para más información y compra de boletos, los interesados pueden visitar el sitio oficial de Ticketmaster México.

Con esta segunda fecha, Tyler, The Creator reafirma su conexión con el público mexicano, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de su música en vivo en una de las ciudades más vibrantes de América Latina.